Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал всем студентам поставить прививку от коронавирусной инфекции до нового учебного года. Лучше всего вакцинироваться до середины июля, чтобы успел сформироваться иммунитет к началу занятий.

«Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к первому сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», - цитируют Мурашко федеральные СМИ.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркивал, что вакцинация студентов российских вузов будет проводиться на добровольной основе. При этом важно обеспечить безопасность обучения и проживания студентов в общежитиях. А этого можно достичь только выработкой коллективного иммунитета. Вузам рекомендовано организовать возможности для добровольной вакцинации.

Университеты Челябинской области пока не вводят обязательную вакцинацию студентов от коронавирусной инфекции. Прививку как обучающиеся, так и преподаватели ставят добровольно, заверяют в вузах.

В Челябинский государственный университет пока не поступало распоряжение Министерства науки и высшего образования РФ о вакцинации студентов перед началом учебного года пока не поступало и в вузе действуют, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

«Сегодня вакцинация студентов ЧелГУ не является обязательной, - сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета. - Однако администрация университета понимает значимость этой процедуры для предотвращения эпидемии, поэтому мы ведём активную работу с медицинскими учреждениями города, представители которых ежемесячно приезжают в первый корпус, чтобы ставить прививку сотрудникам и студентам». На следующей неделе, 28 и 29 июня, медики из городской больницы № 6 вновь приедут в университет, чтобы вакцинировать всех желающих.

Это же касается и абитуриентов: пока от них не требуется обязательная вакцинация от ковида, приёмная комиссия работает в штатном режиме.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) не ввели принудительную вакцинацию студентов и преподавателей, сообщают в пресс-службе вуза. В обязательном порядке вакцинируются участники стройотрядов и поискового отряда. Остальные прививку от ковида ставят добровольно. Уже проведены несколько Дней здоровья (один проходил в течение двух дней), в рамках которых можно было поставить прививку от ковида. Второй компонент вакцины можно будет поставить в поликлинике областной больницы №2 (так называемой «студенческой»), которая находится рядом с вузом. Проводится разъяснительная работа.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) вакцинация для сотрудников и студентов является добровольной, сообщает пресс-служба вуза.

«Потребность в вакцинации удовлетворяется без очередей, по мере поступления заявок. Привиться от коронавируса можно в студенческой поликлинике (ГКБ №2) по адресу: пр. Ленина, 82, в поликлинике по месту жительства или в любой другой городской поликлинике Челябинской области», - отмечают в пресс-службе. В вузе не требуют обязательной от абитуриентов обязательной вакцинации от ковида. «Процедура личной подачи документов организована с учетом требований Роспотребнадзора», - уточнили в университете.

В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) вакцинация студентов, сотрудников и преподавателей вуза стартовала в начале весны и проходит в добровольном порядке. «Прививочная кампания централизованно осуществляется в поликлинике №3 ЦК МСЧ (ММК) (студенческая), расположенной на территории университетского кампуса или же в поликлинике по месту прописки. Университет не выдвигает никаких требований касательно обязательной вакцинации, абитуриент принимает решение самостоятельно», - прокомментировал проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г.И. Носова Рустам Муртазин.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) по инициативе и.о. ректора Андрея Важенина проходит информационно-коммуникационная компания «СOVID-19». Она стартовала третьего июня массовой акцией «День вакцинации». В день акции от ковида привились сразу 307 студентов и сотрудников ЮУГМУ, сообщает пресс-секретарь ЮУГМУ Екатерина Минеева.

Каждый четверг в читальном зале библиотеки ЮУГМУ работает мобильный пункт вакцинации ГКБ №2, врачи больницы проводят плановую вакцинацию и ревакцинацию студентов и сотрудников университета.

Также в рамках кампании в университете проходит конкурс «Группа спасения». Студенты могут привиться от коронавируса всей своей группой и привлечь к вакцинации как можно больше других людей. Итоги конкурса будут подводиться с 10 по 20 сентября, группы-победители будут награждены дипломами и ценными призами.

«Абитуриенты ЮУГМУ не обязаны прививаться от коронавируса. Однако абитуриенты из других стран при поступлении обязаны предоставить два отрицательных теста ПЦР», - сообщает Екатерина Минеева. Один тест необходимо сдать в стране проживания за трое суток до выезда, и второй - в России в течение 72 часов с момента прибытия на ее территорию.