Жалоба Юрия Латышева на «безобразную реставрацию» дома, где выступал Гашек, ушла в областное правительство

Обращение известного южноуральского краеведа Юрия Латышева по поводу безобразной, с его точки зрения, реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Чикина» на Карла Маркса, 101 в Челябинске направлено для рассмотрения по существу правительству Челябинской области.

Письмо координатора инициативной краеведческой группы «АрхиСтраж» властям региона в соответствии со статьей 8 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» перенаправила областная прокуратура, куда изначально обратился Юрий Латышев.

Комментируя ответ представителя надзорного ведомства, краевед в сообществе «АрхиСтраж» в ВКонтакте написал, что особенно ему понравилась фраза о том, что губернатор Челябинской области проинформирован об активизации работы в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия в регионе.

Отметим, в обращении на имя прокурора Челябинской области Юрий Латышев рассказал, что в августе 2018-го года был подготовлен акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, а именно здания на Карла Маркса, 101, где в красноармейском клубе в августе-ноябре 1919-го года неоднократно выступал чешский писатель Ярослав Гашек.

Юрий Латышев известил прокурора, что в данном акте три эксперта одобрили научно-проектную документацию, представленную архитектурно-реставрационным объединением «ОРДЕР» в 2018-м году и предусматривающую реставрацию кирпичной и каменной кладки.

По словам лидера челябинского «АрхиСтража», реставрация подразумевала замену с вычинкой дефектных участков кирпичной кладки с использованием кирпича, идентичного историческому, с соблюдением исторической перевязки и толщины швов, с применением известково-цементного раствора для реставрации.

Проводить реставрацию предполагалось на участках кладки с разрушением на толщину более 1/3 кирпича; cквозные трещины глубиной более четырех миллиметров - усиливать металлическими спиральными анкерами по технологии производителя; участки с небольшими трещинами - менее четырех миллиметров, полости внутри кладки (кроме вентиляционных каналов), места намокания кирпичной кладки – восстановить методом инъектирования микроцементом либо оштукатурить по сетке цемяночным раствором с разделкой швов в соответствии с принятой системой перевязки и заполнением швов известковым раствором для реставрации.

Мелкие утраты кирпичной кладки и камня (сколы и прочее) было предусмотрено заполнять камнезаменителями.

«Следует отметить, что в этом акте не было никаких упоминаний о возможности окраски фасада объекта культурного наследия. Тем более, что десятого августа 2018-го года был издан приказ №163 госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, в котором, в частности, было указано, что к числу особенностей данного здания, подлежащих обязательному сохранению, относится «отделка фасадов - лицевая кирпичная кладка с каменными вставками с расшивкой швов без окраски». Однако в конце октября 2018-го года организация, производящая реставрационные работы, произвела окраску фасадов как кирпичной кладки, так и каменных вставок», - отметил Юрий Латышев.

Также, по его словам, в соответствии с научно-проектной документацией необходимо было заменить двери главного фасада на деревянные филенчатые в историческом стиле; воссоздать козырьки над крыльцами главного фасада; демонтировать внешнюю проводку, внешние блоки кондиционеров и осветительные приборы.

«Однако эти работы не были выполнены. Я дважды обращался в госкомитет охраны ОКН Челябинской области (30-го октября 2018-го и девятого октября 2019-го года) и прокуратуру региона с требованием обязать собственника объекта культурного наследия выполнить все необходимые реставрационные работы в соответствии с утверждённой научно-проектной документацией», - подчеркнул Юрий Латышев.

Седьмого мая 2020-го года председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Алексей Федичкин в своем официальном ответе краеведу указал, что специалисты госкомитета провели мероприятия по контролю за выполнением реставрационных работ по адресу Карла Маркса, 101 и выявили нарушения законодательства об охране памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Федичкин сообщил о запланированных мерах – в частности, о выдаче правообладателю объекта предписания об устранении нарушений обязательных требований закона в целях приведения здания в соответствие с разработанной «ОРДЕРОМ» документацией (срок исполнения – 31-е декабря 2020-го года).

Также Алексей Федичкин в мае прошлого года сообщил Юрию Латышеву о составлении в отношении организации, в сентябре 2018-го года получившей от госкомитета разрешение на проведение противоаварийных работ на доме Чикина, протокола по статье 7.13 КоАП РФ

«Однако до настоящего времени никаких мер к исправлению ситуации принято не было», - заявил Юрий Латышев, который, не дождавшись реакции на свое обращение, снова попросил надзорное ведомство о применении мер прокурорского реагирования в отношении собственника, который не исполняет требования федерального закона о памятниках истории и культуры народов Российской Федерации.

Как уже было сказано выше, прокуратура перенаправила обращение краеведа региональным властям.