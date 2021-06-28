Жара — не помеха

126 спортсменов приняли участие в традиционном легкоатлетическом марафоне «Бег чистой воды», генеральным спонсором которого ежегодно выступает АО «ГРЦ Макеева».

29-й марафон «Бег чистой воды» состоялся, но с некоторыми коррективами. Из-за сложной эпидемиологической обстановки был отменен парад участников, а также забег на 5 километров среди юных и пожилых бегунов. Вместо них первыми вышли на старт велосипедисты — участники велотренировки «Победа», которая была перенесена с мая из-за действовавшего тогда противопожарного режима на территории Челябинской области.

В традиционном забеге приняли участие 126 легкоатлетов из Челябинской и Свердловской, Московской областей, Башкортостана, Омска и Москвы. На марафон отважились 32 спортсмена, самым массовым, как и ожидалось, стал забег на 21 км. Среди полумарафонцев был специалисты ГРЦ, в их числе ведущий инженер-руководитель группы Александр Шестеров, продемонстрировавший неплохой результат в общем зачете.

Дистанция «Бега чистой воды» проложена вокруг озера Тургояк, и в этот раз отличалась повышенным уровнем сложности из-за прошедшего накануне ливня и установившейся 30-градусной жары. Однако практически все участники преодолели трудности и успешно финишировали.

Напомним, идея организовать марафон в защиту жемчужины Южного Урала — озера Тургояк — родилась среди работников Государственного ракетного центра ровно 30 лет назад. Эти соревнования до сих пор остаются одним из популярнейших спортивных мероприятий Миасса, где соби­раются любители бега разного возраста из разных уголков нашей страны.

Пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».