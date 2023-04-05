«Женское движение Единой России» обсудило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы

Женщины-депутаты, координаторы партпроектов, представительницы волонтерских центров, предпринимательницы и активисты движения детей и молодежи «Движение Первых» обсудили в Челябинске поддержку семей бойцов СВО и семей новых территорий, организацию гуманитарных миссий, место и роль женщин в бизнесе и политической системе России.

Стратегическая сессия под руководством замсекретаря регионального отделения партии, координатора проекта «Женское движение Единой России» Ирины Гехт собрала 230 участниц со всей Челябинской области. Ирина Гехт отметила, что даже представительство делегаций показывает, насколько неравномерно представлены женщины на уровне принятия решений в регионе. Количество участниц делегации пропорционально женщинам-депутатам в районе, самые многочисленные делегации на сессии - из Красноармейского и Сосновского районов (до 14 человек), районы Челябинска представили по одной участнице. Если говорить о статистике по представительству женщин на уровне законодательной власти в стране, Челябинская область занимает 76 место в списке.

«Распоряжением президента была принята Национальная стратегия действий в интересах женщин, где все нюансы положения женщин в стране описаны: и то, что получают зарплату меньше на 30%, и то, что представлены на уровне руководства меньше, и другое. Надеемся, что все эти неравенства будут ликвидированы. Настал тот момент, когда надо заявлять о равных правах, реализовать свое права на принятие решений, право на влияние этих решений. Мировая практика доказала: чем больше женщин во власти, тем социальнее власть, тем больше решений принимается в интересах женщин, семей и детей», - сказала Ирина Гехт.

Координатор партпроекта отметила, что сегодня архетип женщины как заботливого политика как никогда востребован в обществе, - необходимо поддержать тех женщин, которые готовы активно участвовать в политической жизни, выдвигаться на выборные должности:

«Мы планируем, что это будет и Всероссийская школа учебы партийного актива, и такую же мы создадим в нашем регионе для того, чтобы подержать женщин в выборных кампаниях. Да, мы не обладаем теми ресурсами, которыми обладают мужчины, но сегодня все лучшие наши качества востребованы обществом больше, чем те ресурсы, на которые когда-то обращалось особое внимание. Задача в том, чтобы синхронизировать наши усилия, оказывать поддержку друг другу в предстоящих выборных кампаниях, подготовить тот актив, который будет представлен и на выборах более высокого уровня».

Участницы стратегической сессии обсудили предстоящее предварительное партийное голосование и выборы десятого сентября 2023 года. Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Марина Поддубная сообщила, что в области пройдут 26 избирательных кампаний: шесть в муниципальных районах, по одной в городском округе и городском поселении и 18 кампаний в сельских поселениях. Будут распределены 78 мандатов: 67 - в сельских поселениях, восемь - в муниципальных районах, по одному в городском округе и городском поселении, в одном сельском поселении избирается глава.

«Главное, что могут привнести женщины-депутаты в общественно-политическую жизнь, - это новый взгляд на привычные проблемы: во всех направлениях, где требуются женская забота, тепло, внимание, настойчивость, женщины-депутаты играют особую роль. Именно это проявляется в общественных приемных «Единой России» во время депутатских приемов», - подчеркнула Марина Поддубная.

Женщин-предпринимательниц и молодежь приглашают в политику.

«Молодежь - это тот потенциал и актив, который тоже будет нами востребован. Никогда мы еще так активно не вовлекали в нашу деятельность молодежь, и я считаю, что «Девочки в лидеры» – это та программа, которая должна быть реализована в каждом муниципалитете», - подчеркнула Ирина Гехт.

Также в рамках сессии женщины обсудили участие в гуманитарной миссии, поделились практиками, которые успешно реализуются в территориях, обсудили меры поддержки семей мобилизованных южноуральцев, оказание психологической, социальной помощи, консультативной поддержки, рассказали о том, как помогают найти работу и сохранить семейный бизнес.