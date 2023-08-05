05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
05.08.2023
Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
04.08.2023
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
04.08.2023
На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
04.08.2023
В Челябинске до конца сентября закроют движение на улице Северо-Крымской
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
22.05.2023
Все еще закрытую для туристов Игнатьевскую пещеру постоянно пытаются «взять штурмом»
01.04.2023
В Челябинске отреставрируют здание, где в войну сформировалась 96-я танковая бригада
24.03.2023
Преображение знаменитого Белого дома Кыштыма идет полным ходом
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023