Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен

Сотрудники госкомитета охраны объектов культурного наследия (ОКН) региона и представители ТСН «Цвиллинга, 36» оценили ход начатого в этом году капитального ремонта исторического здания на площади Революции, известного как жилой дом облисполкома.

ОКН регионального значения расположен по адресу: проспект Ленина, 54/ Цвиллинга, 36. В настоящее время здесь проводятся работы по демонтажу старого штукатурного слоя и уже частично оштукатурен фасад, выходящий на площадь Революции.

При проверке были выявлены небольшие нарушения по содержанию строительной площадки, которые подрядчик обещал устранить в кратчайшие сроки.

«Также встретились и пообщались с жителями исторического дома. Обсудили наболевшие вопросы и взяли на контроль нарушения в целях их устранения», - сообщили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Отметим, жилой дом облисполкома построили в рамках реализации генерального плана Челябинска 1934-1936-го годов, когда основное внимание было сконцентрировано на оформлении центра города. Тогда приоритетной являлась следующая задача - придать величественный и монументальный облик площади Революции как главенствующему архитектурному ансамблю.

Здание на Цвиллинга – проспекте Ленина является характерным примером архитектуры раннего советского неоклассицизма середины – второй половины 1930-х годов, типичным примером домов для специалистов, ориентированным на крупномасштабные столичные образцы.

В 1930-1940-е годы этот дом являлся архитектурной доминантой центра Челябинска и во многом определил масштаб застройки площади Революции.

Архитекторами здания являлись москвичи Максимов и Кухтенков, рабочие чертежи выполняли челябинские архитекторы Эрвальд, Евтеев, Ишуков; инженером был Виноградов, прорабом стройки – Шаталов.