Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам

Житель города Касли (Челябинская область) практически погасил свой долг по алиментам (400 тысяч рублей) после возвращения из зоны специальной военной операции. Он сам подписал контракт, чтобы ребенок получил причитающиеся ему деньги.

В отношении мужчины несколько лет велось исполнительное производство по взысканию алиментов. Концу 2022 года задолженность составила более полумиллиона рублей. И мужчина принял решение заключить военный контракт.

«Вернувшись через полгода, он сразу выплатил взыскателю 300 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей были зачтены в погашение алиментного долга по расписке взыскателя о потраченных денежных средствах, снятых со счета отца ребенка», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Этот счет для зачисления денежного довольствия и прочих выплат был открыт военнослужащим, и он указал в числе близких людей, имеющих доступ к этому счету свою бывшую жену – мать ребенка.