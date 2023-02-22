Жителей Челябинска приглашают к участию в акции «Подарок солдату»

Жителей Челябинска приглашают принять участие в акции «Подарок солдату», которая состоится накануне Дня защитника Отечества.

Сегодня, 22 февраля, каждый желающий сможет передать для военнослужащих, находящихся на передовой, подарки ко Дню защитника Отечества: вещи, продукты, а также поздравительные открытки и письма.

Как сообщили в администрации города, акция будет проходить в торгово-развлекательном комплексе «Горки», около гипермаркета «Лента», с 16 до 19 часов. Мероприятие проведут волонтеры муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ.

В дальнейшем все подарки передадут участникам специальной военной операции.