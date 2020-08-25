Жителей Советского района Челябинска предупредили об отключении электричества

Энергетики предупредили жителей Советского района Челябинска об отключении электричества ночью воскресенья, 30-го августа, в связи с ремонтными работами.

Погашение части потребителей Советского района, запитанных от подстанции (ПС) 110/10/6 кВ «Южная», планируется с полуночи до четырех утра.

В зону временного обесточения попадают квадраты улиц Сулимова - Курчатова - Цеховая - Доватора и Монакова - Цвиллинга - Овчинникова - Замятина, где проживает в общей сложности четыре с половиной тысячи человек.

Ночью 30-го августа специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» будут менять грозозащитный трос с установкой ограничителей перенапряжения на двух воздушных линиях электропередачи 110 кВ: «Исаково - Челябинская ТЭЦ-1 с отпайками» и «Исаково - Гранитная с отпайками».

Данные мероприятия позволят увеличить надежность электроснабжения потребителей в грозовой сезон и минимизировать риски обрыва троса в зимний период.

Как отмечают в пресс-службе «Челябэнерго», выполнение отдельных этапов - по условиям безопасного производства работ - невозможно без ограничения электроснабжения потребителей.

Энергетики обращаются к потребителям с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и заблаговременно отключить из сети электроприборы.

Для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в распоряжении специалистов «Челябэнерго» находятся резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ).

О сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить по единому федеральному номеру: 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).