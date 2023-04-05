Жители Чебаркуля смогут заниматься спортом в комфортных условиях

В Чебаркуле (Челябинская область) планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс в 2025 году. Название для нового комплекса выберут сами жители города.

В настоящее время прорабатывается концепция внешней и внутренней архитектуры объекта, осуществляется разработка проектно-сметной документации. После готовности всего пакета документов будет подана заявка на финансирование. Сами работы по строительству ФОКа запланированы на 2025 год.

В составе комплекса запроектировано несколько помещений: тренажерный и фитнес-залы, универсальный зал для проведения занятий по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Общая площадь объекта составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь смогут заниматься одновременно около 40 человек, а пропускная способность составит примерно 2 тысячи человек в месяц.

На странице Администрации в ВК «Чебаркуль.Официально» сообщили, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет располагаться в тремьем микрорайоне, между домами ул. 9 мая, 19 и ул. Крылова, 20б.

Сейчас, на этапе проектирования, жителей Чебаркуля призывают принять активное участие и поддержать один из предложенных вариантовназвания ФОКа. Проголосовать можно до 10 апреля включительно по ссылке.