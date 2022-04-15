Общество 15.04.2022 22:01

Жители Челябинска помогли собрать 1,3 миллионов рублей для подростков-сирот

В минувший понедельник в России уже в седьмой раз прошла масштабная благотворительная онлайн-акция «День Заботы». В ней приняли участие 1100 человек, в том числе и челябинцы, которые помогли собрать 1,3 млн рублей на поддержку подростков из детских домов. Собранные деньги будут направлены на проект «Наставничество», который реализуется в 20 регионах нашей страны, в том числе и в нашем южноуральском регионе. «Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков из детских домов, который помогает им обрести близкого взрослого друга. Он поделится своим жизненным опытом и подготовит к жизни после детского дома. Поиск наставников стартовал в 2014 году в Новосибирске, за 7 лет работы проекта было создано более 900 пар наставник-ребенок. Основную роль в общей сумме сбора сыграла поддержка обычных людей. Семь лет назад акция начиналась с пожертвования в 150 рублей – стоимости чашки кофе. А в этом году самые популярные размеры переводов – 210, 500 и 777 рублей. На первом месте по сумме пожертвований города Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Акцию поддержали также актрисы Мария Добржинская и Ольга Будина, участница Comedy Woman Елена Борщёва, актеры Андрей Чернышов и Андрей Кайков, блогеры Настя Колсанова и Евгения Балыклова, компании 2ГИС, Самокат, Сбер, Aviasales и СДЭК, Восточная техника, онлайн-кинотеатр PREMIER. В поддержку акции участники выложили в социальных сетях более тысячи публикаций под хэштегом #деньзаботырф. «Начиная подготовку к «Дню Заботы» в этом году, мы понимали, что перед нами стоит еще более сложная задача, чем в пандемийном 2020 году. Каждый из нас сейчас живет в состоянии неопределенности из-за непростой экономической ситуации в стране и можно было бы сказать, что сейчас не до благотворительности. Тем не менее, огромное счастье знать, что есть минимум тысяча человек, которые готовы поддерживать этот непростой проект пожертвованием, постом или сторис в социальных сетях. К сожалению, мы не смогли собрать сумму, которая бы покрыла расходы на реализацию проекта “Наставничество” в течение года – 20 млн рублей. Но мы понимаем, насколько важно подросткам из детских домов иметь рядом друга, тем более сейчас. Поэтому ни в коем случае не отказываемся от проекта и будем искать новые источники финансирования. Более того, мы продолжаем работать и расширять географию проекта – во время подготовки акции к “Наставничеству” присоединился 21-й по счету регион, Смоленская область. Теперь и там у детей из детских домов будет возможность найти своего близкого взрослого», – отмечает директор благотворительного фонда “Солнечный город” Марина Аксенова. Напомним, что все собранные в рамках акции «День заботы» деньги пойдут на реализацию проекта «Наставничество» в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Иванове, Нижнем Новгороде, Иркутске, Кирове, Оренбурге, Чите, Красноярске, Перми, Томске, Калининграде, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерово. Официальный сайт акции – деньзаботы.рф. Организаторы акции – благотворительный фонд «Солнечный Город» и коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь» при поддержке детского благотворительного фонда «Надежные люди» (г. Челябинск). Справка об акции: «День заботы» – всероссийская акция благотворительного фонда «Солнечный город», которая проходит ежегодно в апреле при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь». В 2021 году в акции приняло участие более двух тысяч человек и было собрано 5,9 млн рублей. Собранных средств хватило на работу проекта “Наставничество” в 14 регионах в течение 6 месяцев. Двигателем акции является поддержка неравнодушных людей, и традиционно об акции рассказывают: Тимур Родригез, актеры Мария Добржинская, Андрей Чернышов, Андрей Кайков, Михаил Багдасаров, солист Большого театра Эльчин Азизов, фитнес-модель Екатерина Усманова, социальная сеть «ВКонтакте», компании 2ГИС, СДЭК. В 2021 году акция «День заботы» стала победителем национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации «Благотворительность»