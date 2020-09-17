Жители Челябинска продолжают активно жаловаться на подтопления

Жители Челябинска, залитого дождем, продолжают активно жаловаться на подтопления.

Этой ночью, с 16-го на 17-е ноября, в оперативную диспетчерскую службу города поступило свыше полусотни жалоб, что неудивительно, ведь уровень осадков за сутки достиг 40,3 миллиметра, что превышает декадную норму в 3,3 раза (всего за два дня выпала пятикратная декадная норма осадков в 60 миллиметров).

В областном центре фиксируются подтопления квартир, подъездов, чердаков в жилом фонде. Для решения этих вопросов гражданам необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

«Мы получаем большое количество жалоб, с каждой разбираемся индивидуально. В первую очередь жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Но если УК игнорирует заявки людей или не торопится их исполнять, мы готовы подключиться к решению данных вопросов. Для этого круглосуточно работает телефон городского диспетчера по ЖКХ: 263-21-21. Каждую заявку мы отработаем в кратчайшие сроки», - заверил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска Александр Кочерещенко.

Специалисты службы содержания и эксплуатации ливневой канализации МБУ «ЭВИС» вторые сутки продолжают работать в усиленном режиме повышенной готовности согласно утвержденному регламенту оперативных и превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации мест подтоплений на улично-дорожной сети Челябинска.

«Мероприятия выполняются строго в пределах данной компетенции по содержанию и эксплуатации сетей дождевой канализации на автомобильных дорогах города. За внутриквартальные территории, частный сектор, промзоны муниципальное учреждение не отвечает», - подчеркнули в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии добавили, что централизованная система ливневой канализации муниципалитета, находящаяся в оперативном управлении МБУ «ЭВИС», продолжает работать в полную силу, в штатном режиме.

За прошедшие сутки отработано 48 заявок по подтоплениям в разных районах города. На особом контроле - участки вблизи учреждений социальной сферы, в том числе школы, детские сады, больницы.

Силами семи дежурных бригад откачано более 66-ти кубометров воды, очищено и промыто 30 дождеприемных решеток, 50 погонных метров трубопроводов, 43 погонных метров траншей и канав.

Работы выполняются с привлечением всей необходимой спецтехники (автомобили «КамАЗ» КО-560 и «КамАЗ» КО-514, ЗИЛ, УАЗ, ассенизационные машины, газель грузопассажирская, экскаваторы МТЗ, JCB и «Hyundai», самосвал «КамАЗ»).

В настоящее время водоотведение через систему ливневой канализации на проезжей части по-прежнему происходит в пределах временной нормы (в течение одного часа после полного прекращения дождя).

Круглосуточно производится мониторинг всей системы ливневой канализации в пределах компетенции МБУ «ЭВИС». Чрезвычайных ситуаций в работе подотчетных сетей ливневки не выявлено.

Тревожная ситуация складывается на некоторых участках улично-дорожной сети, не относящихся к компетенции учреждения. Так, наблюдаются подтопления участка проезда через промышленную зону от улицы Валдайской до улицы Складской. Данный проезд организован промышленными предприятиями для выполнения своей хозяйственной и иной деятельности.

МБУ «ЭВИС» за этот участок не отвечает (согласно правилам благоустройства Челябинска, следить за данной территорией, заниматься текущим содержанием элементов водоотведения должна работающая здесь компания).

Городские власти напоминают, что оставить заявку по подтоплениям на автодорогах Челябинска можно по телефону оперативной диспетчерской службы МБУ «ЭВИС»: 727-46-26.