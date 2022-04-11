11.04.2022
Челябинские архитекторы собирают мнения горожан по вопросам благоустройства пяти территорий
11.04.2022
Алексей Текслер презентовал экономический потенциал Челябинской области в Ашхабаде
11.04.2022
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области
10.04.2022
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
10.04.2022
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
10.04.2022
В Челябинске столкнулись два пассажирских автобуса
Жители Челябинска жалуются на огромные очереди в поликлиниках
01.04.2022
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
16.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
04.03.2022
Во Всемирный день борьбы с ВПЧ специалисты расскажут всё об этом вирусе
02.03.2022
В Кыштыме начала работать лаборатория по проведению ПЦР-исследований на COVID-19
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022