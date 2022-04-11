Жители Челябинска жалуются на огромные очереди в поликлиниках

Жители Ленинского района Челябинска жалуются на огромные очереди в поликлинике. Люди пытаются получить талоны на УЗИ и к узким специалистам. Народу столько, что говорить о соблюдении социальной дистанции (которая пока остается обязательной в регионе, речи и не идет. Жители возмущаются, неужели в век цифровизации нельзя брать талоны дистанционно.

«Город Челябинск, Ленинский район, утро 9.00, поликлиника №9, очередь в регистратуру взять талон на УЗИ», - прислала фотографию столпотворения в поликлинике Наталья Ермолина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Наталья рассказывает, что талоны выдают один день в неделю. «Зачем создавать такую давку, - интересуется жительница и советует. - Можно же каждый день выдавать эти талоны или по телефону вести запись».

Галина Мухамадиева рассказала, что ей также не удалось взять талон и пришлось идти на платный прием.

Жители считают, что пора к решению вопроса подключиться прокуратуре и наказать виновных, чтобы у других не было желания создавать давки в поликлиниках. «Здесь надо не просто навести порядок, а еще и выявить того, кто мешает запустить нормальный процесс, и публично наказать. Вот, наверно, областная прокуратура обратит внимание на это, это ведь дискриминация национальных проектов», - предложил Михаил Завьялов.