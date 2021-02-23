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Жители Челябинской области продолжают умирать от коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло десять пациентов с коронавирусом: пять человек - от COVID-19 и столько же - от других причин.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки на Южном Урале подтвержден 221 новый случай заболевания ковидом. В числе вновь заболевших - два школьника.

В настоящее время в Челябинской области число больных коронавирусной инфекцией составляет 5 492 человека.

За прошедшие сутки выписаны 245 южноуральцев. Всего с начала пандемии выздоровели и покинули больничные стены 43 580 пациентов.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР в регионе проведено 1 584 293 исследования. За прошедшие сутки сделано 4 873 теста.