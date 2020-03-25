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Жители Челябинской области редко жалуются в УФАС на рост стоимости продуктов

Общество
Сегодня, 13:27
Автор: 
Евгения Александрова

В связи со сложной ситуацией по коронавирусу в мире региональный антимонопольный орган (по поручению центрального аппарата ФАС России) с 23-го марта ежедневно мониторит цены на социально значимые продукты питания с целью выявления фактов необоснованного роста их стоимости.

До настоящего времени антимонопольная служба Челябинской области таких фактов не выявила. Никаких резких скачков цен на продукты в регионе нет, как и дефицита продовольствия.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк, жалоб от населения на рост цен крайне мало. Вчера, 24-го марта, в антимонопольный орган поступило всего пять обращений - из Челябинска и области. Причем стоимости социально значимой продукции касались не все. Если говорить о продуктах данной категории, то наиболее часто южноуральцы обращают внимание антимонопольщиков на цену гречки.

По словам Натальи Мартынюк, на прошлой неделе в УФАС и вовсе поступила лишь пара-тройка жалоб на стоимость продуктов питания.

Напомним, Челябинское УФАС России ежедневно мониторит стоимость таких продовольственных товаров, как говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), масло подсолнечное рафинированное, молоко питьевое (м.д.ж., 2,5%-3,2%), яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

«В случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства (например, сговора нескольких торговых сетей по повышению цен) будут немедленно приняты меры антимонопольного реагирования», - предупреждают в Челябинском УФАС России.

Посмотреть, сколько сегодня стоят в Челябинской области социально значимые продукты можно на сайте регионального антимонопольного органа.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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