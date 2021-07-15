15.07.2021
ВТБ открыл первый офис нового формата в Челябинске
15.07.2021
В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф
15.07.2021
В Челябинской области выросли показатели естественной убыли населения
15.07.2021
В Карталах подвергся сексуальному насилию десятилетний мальчик
15.07.2021
В Магнитогорске осудили заведующую детсадом
15.07.2021
Российское мясо упадет в цене
Жители Челябинской области стали жениться гораздо реже, чем десять лет назад
06.07.2021
В Челябинской области семьям-долгожителям вручат медали «За любовь и верность»
06.07.2021
В Челябинской области свадебный бум в этом году придется на День семьи, любви и верности
26.05.2021
В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
18.03.2021
В Челябинской области число свадеб растет, разводов – сокращается
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021