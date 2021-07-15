Жители Челябинской области стали жениться гораздо реже, чем десять лет назад

Жители Челябинской области в этом году женились и разводились чаще, чем в прошлом.

Вероятно, взмывшая вверх статистика браков и разводов связана с жесткими ограничительными мерами, действовавшими в регионе в 2020-м, в первую волну пандемии: тогда многим было не до походов в ЗАГС (а одно время церемонии и вовсе не проводились).

Как сообщает Челябинскстат, за первые пять месяцев текущего года, с января по май, на Южном Урале брачными узами себя связали шесть тысяч 532 пары, за такой же период 2020-го – четыре тысячи 917. Таким образом, в этом году было сыграно на тысячу 615 свадеб больше.

Официально расторгли свои отношения в период с января по май 2021-го года семь тысяч 118 пар, в прошлом году – четыре тысячи 894 (это на две тысячи 224 развода меньше).

Кроме того, Челябинскстат опубликовал данные статистики браков и разводов в Челябинской области за первое двадцатилетие 21-го века. Радует, что женятся южноуральцы из года в год чаще, чем расстаются.

Более двадцати лет назад, в 2000-м, на Южном Урале было зарегистрировано 15 тысяч 780 разводов. Спустя два десятилетия эта цифра оказалась почти такой же: в прошлом году официально распалось 16 тысяч 53 семьи. Пик разводов пришелся на 2003-й год: тогда 25 тысяч 205 пар перестали быть супружескими. Самый низкий показатель зафиксирован в 2018-м году: 15 тысяч 774 развода.

Что касается куда более приятной – брачной – статистики: в 2000-м году узами Гименея себя связали 22 тысячи 293 пары. В 2020-м, увы, свадеб было меньше – лишь 18 тысяч 602. К слову, прошлый год за все двадцать лет в этом плане оказался самым «бедным».

Свадебный бум пришелся на 2011-й год, когда в Челябинской области поженились 33 тысячи 106 пар. Также наиболее «урожайными» оказались 2012-й (30 тысяч 428 церемоний бракосочетаний), 2013-й (31 тысяча 52) годы, а также 2007-й (30 тысяч 281 свадьба) и 2010-й (30 тысяч 374).