Жители Еманжелинского района получили новые квартиры в Челябинске

Вчера, 18 августа, в Челябинске в микрорайоне Парковый прошла торжественная церемония вручения ключей от новых 24-х квартир гражданам, которые ранее проживали в ветхом аварийном жилье. Под расселение попало два дома в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района.

«На следующий год при поддержке губернатора Челябинской области мы планируем в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилья» переселить в новые дома в два раза больше жителей. Для этого в Еманжелинске мы построим 5-этажный дом. В нем планируем разместить 46 семей», – рассказал журналистам глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.

С момента заключения контракта на строительство домов для предоставления жилья «аварийщикам» прошло восемь месяцев. Новые дома построены с соблюдением всех строительных норм и правил. Администрации Еманжелинска переданы 24 квартиры и все они даже большей площади, чем были ранее у жителей поселка.

«До 23 августа мы должны уже въехать в новый дом. Квартира очень уютная и район понравился. Есть детский сад и школа в шаговой доступности», – поделилась радостью обладатель новой квартиры Татьяна Лебдебер.

Некоторые еманжелинцы планируют оставаться жить и работать в Челябинске. Есть и те, кто не готов так просто оставить родную землю, и у них другие планы на новую жилплощадь.

Программа переселения реализуется при непосредственном патронаже губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Застройкой занималась «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ). Новые дома построены в 50-ом микрорайоне («Парковый») и по качеству не уступают аналогичным домам этой части Челябинска.