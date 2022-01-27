Жители Кизильского района просят защитить их от бегающих по деревням стай собак

Жители Кизильского района (Челябинская область) пожаловались губернатору на бездействие местных властей, которые не принимают никаких мер в отношении безнадзорно бегающих по селам агрессивных собак.

«В Кизильском районе по деревням носятся стаи собак, куда только не писали люди, а мер никаких не предпринимают районные власти, - обратились к губернатору жители в группе «А.Л. Текслер, помоги» ВКонтакте и попросили о помощи. - Помогите, это же опасно для людей, а уж тем более для детей».

Жительница Уральского сельского поселения в группе «с. Кизильское [Чёрное и белое КДО] рассказала: «… стая собак бегает по Центральной улице, дети бояться ходить по улице в школу, какой год прошу предпринять меры, в ответ тишина со стороны администрации. По нашей улице живут дети, которые учатся в начальных классах. Писала не раз и главе района, а в ответ тишина». Жительница с улицы Дружба пишет, что у них собаки раздирают кошек и кидаются на детей.

В то же время другой житель пишет, что у них на улице кто-то потравил собак, год назад на их улице у мусорных контейнеров кто-то бросил пса. Его кормила вся улица. «Добрые люди сделали ему тёплую будку у магазина Авторотский. Все его полюбили, добрый и умный БЫЛ», - написал житель. На днях его и несколько других собак отравили. И в группе разгорелся спор, как правильно нужно поступать.

Жители вспомнили и трагичные случаи нападения животных на людей. Напомним, в минувшую субботу в Забайкальском крае стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы. Местные жители, собравшиеся на сход после трагедии, говорили, что власти игнорировали их неоднократные жалобы на агрессивные стаи безнадзорных животных. Факты нападения бродячих собак на людей расследуются и в других регионах страны.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов.

В СКР отмечают, для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне. Готовятся поправки в закон об отлове бездомных животных.

В администрации Кизильского района пояснили, в 2021 году на отлов, транспортировку в приют и привоз в прежнюю среду обитания бродячих собак в муниципалитете было выделено из средств областного бюджета 605 тысяч 700 рублей. Отловлено 63 собаки.

На 2022 год запланирована аналогичная сумма. «Как только подпишем соглашение с МСХ ЧО на предоставление субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по отлову животных без владельцев, в том числе транспортировку и немедленную передачу в приюты, будет проведен аукцион по определению специализированной организации по отлову, - заверили в мэрии. - Согласно графика приемки государственного приюта будет проведены соответствующие работы».