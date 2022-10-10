Жители Магнитогорска спасают лебедей, которые просят еду у рыбаков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Наркотики
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Наркотики
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 15 октября, в Челябинск по благословению митрополита Челябинского и Миасск
10.10.2022

В Челябинск прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов,  остановленное из-за
10.10.2022

По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, девятого октября, была продолжена работа по организации стабильного транспортного
09.10.2022

На Крымском мосту запущено движение автомобилей по двум полосам, движение поездов идет по графику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Чебаркуля (Челябинская область) поддержали инициативу депутата городской думы Челябинска о
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.10.2022

Власти Чебаркуля поддержали инициативу челябинского депутата о возведении памятника погибшим в СВО южноуральцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Субботний теракт на Крымском мосту стал темой номер один для мировых СМИ. Наш собственный корресп
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.10.2022

Мнение из Италии: взорвать мост украинцам помог Илон Маск

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2022

Жители Магнитогорска спасают лебедей, которые просят еду у рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2022

Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2022

«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2022

Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2022

ММК: время новых решений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2022

Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле
Спасение лебедей
окружающая среда
Общество
10.10.2022 12:00

Жители Магнитогорска спасают лебедей, которые просят еду у рыбаков

На водоеме под Магнитогорском (Челябинская область) местные жители обнаружили трех белых лебедей. У одного из них нет крыла. Птицы попрошайничают, а рыбаки им не отказывают в еде.

Пост о трех белых лебедях, которые остались жить на местной речке, несмотря на грядущие холода, появился в социальной сети «Черное&Белое Магнитогорск».

«На озере у деревни Кирса плавают три лебедя. У одного взрослого лебедя нет крыла. Очень не хочется, чтоб при наступлении зимы погибла целая семья! Пока они попрошайничают у рыбаков, а когда будет лёд неизвестно, что с ними станет. Самостоятельно, естественно, не вылавливали», - написала местная жительница.

Известно, что два лебедя – это мама и папа, а маленький – это их птенец. Которого родители, естественно, не бросят.

 

Спасение лебедей
окружающая среда
Новости по тегу: Спасение лебедей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.11.2021

В Челябинске спасают двух истощенных лебедей с поврежденными крыльями
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федерация
Спецоперация на Украине

Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост

08.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество
Спецоперация на Украине

Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО

07.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область пока продолжает находиться под влиянием спустившегося с севера и прогревшегос
Среда обитания

Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе

06.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Союз «Южно-Уральская ТПП» провел очередной выездной Совет. Заседание прошло в Златоусте (Челябинс
Экономика
Спецоперация на Украине

В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»

05.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский провел в Москве большую пресс-конфер
Общество

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество

04.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня исполнилось сто дней, как я обратился министру образования Челябинской области, чтобы мен
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…

03.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 15 октября, в Челябинск по благословению митрополита Челябинского и Миасск
10.10.2022

В Челябинск прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов,  остановленное из-за
10.10.2022

По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, девятого октября, была продолжена работа по организации стабильного транспортного
09.10.2022

На Крымском мосту запущено движение автомобилей по двум полосам, движение поездов идет по графику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Чебаркуля (Челябинская область) поддержали инициативу депутата городской думы Челябинска о
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.10.2022

Власти Чебаркуля поддержали инициативу челябинского депутата о возведении памятника погибшим в СВО южноуральцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Субботний теракт на Крымском мосту стал темой номер один для мировых СМИ. Наш собственный корресп
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.10.2022

Мнение из Италии: взорвать мост украинцам помог Илон Маск

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.10.2022 12:00

Жители Магнитогорска спасают лебедей, которые просят еду у рыбаков

10.10.2022 11:50

Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели

10.10.2022 11:40

«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России

10.10.2022 11:24

Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию

10.10.2022 11:15

ММК: время новых решений

10.10.2022 11:10

Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле

10.10.2022 11:04

В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату»

10.10.2022 10:57

Копейчанам вернут диван-качели

10.10.2022 10:50

Подземный переход на площади Революции избавят от недостатков до конца октября

10.10.2022 10:42

Новые адресные таблички в Челябинске появятся на гостевых маршрутах

10.10.2022 10:35

Осужден сторонник криминальной субкультуры «А.У.Е.»*, задержанный УФСБ по Челябинской области

10.10.2022 10:07

ММК стал финалистом международной премии в сфере работы с персоналом

10.10.2022 09:10

В Челябинск прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской

10.10.2022 09:04

По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок  

09.10.2022 20:22

В понедельник в Челябинской области тепло и ясно

09.10.2022 19:52

Анонсы событий и мероприятий на 10 октября

09.10.2022 19:22

На Крымском мосту запущено движение автомобилей по двум полосам, движение поездов идет по графику

09.10.2022 19:13

Власти Чебаркуля поддержали инициативу челябинского депутата о возведении памятника погибшим в СВО южноуральцам

09.10.2022 18:25

В Челябинске 492-й автобусный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и круглый год

09.10.2022 17:10

Мнение из Италии: взорвать мост украинцам помог Илон Маск

08.10.2022 23:10

Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму

08.10.2022 22:45

В трех городах и двух районах Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности

08.10.2022 21:59

Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту

08.10.2022 21:28

В воскресенье в Крыму начнут работу два автомобильных парома, на следующей неделе – еще пять

08.10.2022 21:16

Комплекс второй для занятий дома или на улице

08.10.2022 21:16

Олег Голиков: Не верьте тому, что пишут, - служить можно!

08.10.2022 21:14

Сотрудники УФСБ предупреждают об ответственности за хранение радиоактивных веществ

08.10.2022 20:08

Восстановлено движение автомобилей по Крымскому мосту, на очереди - железнодорожное

08.10.2022 18:52

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.10.2022 по 07.10.2022)

08.10.2022 17:06

Ушла из жизни известный журналист Асия Хамзина

08.10.2022 16:32

Три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту

08.10.2022 16:02

В Крыму и Севастополе достаточный запас бензина и продуктов, ограничений вводить не будут

08.10.2022 14:59

Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост

08.10.2022 13:31

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту

08.10.2022 12:58

В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов

08.10.2022 12:30

Даны поручения в связи с ЧП на Крымском мосту

08.10.2022 12:12

На Крымском мосту произошел подрыв грузовика, частично обрушились два пролета

07.10.2022 18:09

В Челябинской области в субботу – дожди, в воскресенье – без осадков

07.10.2022 17:19

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

07.10.2022 17:12

Восьмого октября у православных - Покровская родительская суббота

07.10.2022 17:02

В Челябинске сады расцветают на многоэтажках

07.10.2022 16:49

Челябинцы снова жалуются на уличную торговлю: не Гагарина, а цыганский табор

07.10.2022 16:23

Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными

07.10.2022 16:18

Экстремиста-иностранца, задержанного ФСБ, депортировали из Челябинской области

07.10.2022 16:13

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с полицейскими задержали «черных» лесорубов

07.10.2022 16:11

В Челябинске начали строить трехэтажный ФОК

07.10.2022 16:10

Сотрудники челябинского ГУФСИН собирают крышечки, чтобы помочь пятилетней девочке

07.10.2022 16:06

Московская «Золотая осень» для аграриев Челябинской области стала урожайной на медали

07.10.2022 16:03

«Неправильные сказки» расскажет детям Челябинский театр кукол

07.10.2022 15:55

В Миассе полным ходом идет реставрация бывшего особняка Симонова

07.10.2022 15:47

Малыша-саймири отправляют на самолете из Челябинска в Калужскую область

07.10.2022 15:43

Минздрав опровергает информацию о предоставлении военкомату доступа к базам данных пациентов

07.10.2022 15:16

Президент подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО

07.10.2022 14:27

Челябинский депутат Госдумы отбывает в «учебку», а затем на фронт

07.10.2022 14:15

Так думают в Италии: Европа пилит американской пилой сук, на котором сидит

07.10.2022 13:48

Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям

07.10.2022 13:35

Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе

07.10.2022 13:24

Челябинск отметит столетие джаза в России гала-концертом с участием Бутмана и Долиной

07.10.2022 13:16

Челябинская область примет пятый музыкальный фестиваль Юрия Башмета

07.10.2022 13:02

С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России

07.10.2022 12:55

Владимир Богдановский о новой книге «Император Александр I на Урале»

07.10.2022 12:24

День героев Танкограда приглашает отметить ЧТЗ

07.10.2022 12:21

Челябинцам не нужны шарики-фонарики за много миллионов, для горожан важнее помощь мобилизованным землякам

07.10.2022 11:48

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 16 октября

07.10.2022 11:37

В Челябинске покажут кино о разрушенных коммуникациях между людьми и поиске возможностей для диалога

07.10.2022 11:11

ММК участвует в форуме «МАЙНЕКС-Россия» в Москве

07.10.2022 11:01

Сегодня Владимир Путин отмечает юбилей в Санкт-Петербурге

07.10.2022 10:55

Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО

07.10.2022 10:06

На улице Худякова в Челябинске столкнулись четыре машины, в больницу увезли восемь человек

07.10.2022 10:01

В России создают Центр мобилизационной подготовки ГУСП

07.10.2022 09:53

ММК успешно заменяет импортные препараты российскими аналогами

07.10.2022 09:34

Сегодня начнутся выплаты на детей в семьях мобилизованных южноуральцев

07.10.2022 08:31

ИГРУШКИ: ПОКУПАЕМ В ИНТЕРНЕТЕ

06.10.2022 21:12

Экономика Челябинской области переходит на мобилизационные рельсы

06.10.2022 19:56

В пятницу в Челябинской области местами пройдут небольшие дожди

06.10.2022 19:49

Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября (18+)

06.10.2022 19:00

В Челябинской области ввели дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

06.10.2022 18:30

В Челябинске чествовали горожан старшего поколения

06.10.2022 18:24

Мобилизованных жителей Кусинского района обеспечивают берцами местного производства

06.10.2022 18:03

В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

06.10.2022 17:57

В Челябинске ограничат движение по левой полосе проспекта Победы

06.10.2022 17:44

Много психологизма, загадок и романтики: главные премьеры октября в видеосервисе Wink

06.10.2022 17:05

Исторический музей Южного Урала покажет великое наследие Волжской Булгарии

06.10.2022 17:04

СОБР отмечает юбилей

06.10.2022 17:01

Чиновники администрации Верхнеуральска стали фигурантами уголовного дела

06.10.2022 16:43

Театр драмы на сцене Театра оперы и балета

06.10.2022 16:40

Мобилизованные парни из Уйского района обратились к землякам с просьбой о помощи

06.10.2022 16:25

Как найти качественный сервис ремонта стартера, генератора в Москве

06.10.2022 16:18

Профсоюзы Южного Урала примут участие во Всемирном дне действий «За достойный труд!»

06.10.2022 15:41

Челябинский педагог поблагодарила президента за снижение бюрократической нагрузки на учителей

06.10.2022 15:32

Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод

06.10.2022 15:22

Челябинец оформлял кредиты на умершую родственницу

06.10.2022 15:16

«Белый журавлик», лети высоко-высоко!

06.10.2022 14:28

Ансамбль танца «Урал» выступит с Олегом Газмановым и удивит столицу казачьими игрищами

06.10.2022 14:26

Чесменским полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать пьяного водителя

06.10.2022 14:08

Челябинкам, чьи близкие находятся в зоне СВО, безвозмездно окажут профессиональную психологическую помощь

06.10.2022 13:56

В Челябинской области растут темпы снижения заболеваемости ковидом

06.10.2022 13:43

Челябинский театр оперы и балета приглашает послушать и посмотреть музыку Скрябина

06.10.2022 13:23

Новый сезон и новые интерьеры Нового художественного театра

06.10.2022 13:05

Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва