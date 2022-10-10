Жители Магнитогорска спасают лебедей, которые просят еду у рыбаков

На водоеме под Магнитогорском (Челябинская область) местные жители обнаружили трех белых лебедей. У одного из них нет крыла. Птицы попрошайничают, а рыбаки им не отказывают в еде.

Пост о трех белых лебедях, которые остались жить на местной речке, несмотря на грядущие холода, появился в социальной сети «Черное&Белое Магнитогорск».

«На озере у деревни Кирса плавают три лебедя. У одного взрослого лебедя нет крыла. Очень не хочется, чтоб при наступлении зимы погибла целая семья! Пока они попрошайничают у рыбаков, а когда будет лёд неизвестно, что с ними станет. Самостоятельно, естественно, не вылавливали», - написала местная жительница.

Известно, что два лебедя – это мама и папа, а маленький – это их птенец. Которого родители, естественно, не бросят.