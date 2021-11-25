Жители новостройки в Юрюзани пожаловались общественникам на отсутствие тепла и горячей воды

В Юрюзани (Челябинская область) жители новостройки на улице Советской, 126 пожаловались общественникам на отсутствие тепла и горячей воды. По словам жильцов, застройщики заселили дом, не доделав котельную.

«Заселили новую десятиэтажку, однако котельную нам так и не достроили. Бросили трубы открытыми. Дома нет горячей воды, трубы холодные. На обогреватели и водонагреватели за электричество приходят большие счета», – сообщила «Гражданскому патрулю» местная жительница Елена.

Как заявляют общественники, управляющая компания на запросы жителей отвечает, что система отопления работает в штатном режиме. Администрация, по информации «Гражданского патруля», якобы также не предпринимает действий.

«Собрание жильцов мы смогли устроить только недавно, и то со скандалом. Был представитель управляющей компании, он сказал, что не будет с нами разговаривать. Мол, выбирайте старшую, пусть она приходит в администрацию, с ней будем разговаривать. В итоге встреча в мэрии не состоялась, так как начальник управляющей компании не пришел», – рассказала Елена.

«Гражданский патруль» направил обращение в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту ненадлежащего отопления и низкой температуры воды, а также привлечь виновных лиц к ответственности.