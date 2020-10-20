Жители Старокамышинска боятся нового мусорного полигона, а во «Втор-Коме» считают, что зря

Жители Старокамышинска (Копейск, Челябинская область) заявили о том, что министерство экологии региона вводит жителей в заблуждение. Они не поверили словам чиновников, что никакого расширения мусорной свалки не будет. Речь идет о строительстве современного мусорного перерабатывающего комплекса, считают в АО «Втор-Ком».

Как пишут в своем письме в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» жители Старокамышинска, чиновники планируют организовать рядом с поселком новую мусорную свалку. Объем полигона и поступающих отходов будет значительно больше, чем на действующий. Они уверяют, что внимательно проанализировали территориальную схему 2020 и выяснили, что планируется новая свалка на соседнем участке и действующей.

«Даже если, как говорит первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, будет налажена сортировка 40% бытовых отходов от 120 тысяч поступающих, то на захоронение пойдет 72 тысячи тонн мусора в год, что почти в два раза больше, чем сейчас. Именно поэтому в проекте территориальной схемы и существует графа «захоронение». Для этого предприятию «Втор-Ком» нужен второй участок, на котором, помимо перерабатывающих мощностей, еще будет размещаться на новой свалке почти 300 тысяч промышленных и бытовых отходов. Об этом министерство и его первый заместитель умалчивают», - считают жители.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 16 октября жители поселка Старокамышинск пожаловались, что министерство экологии региона планирует расширить мусорный полигон предприятия АО «Втор-Ком». По их данным, организация постоянно пытается в обход мнения населения «протащить» проект по увеличению полигона.

Жители Старокамышинска утверждают, что по разработанной территориальной схеме 2020-го года к ним планируют привозить мусор из Челябинска, Копейска, Еткуля, Еманжелинска, Коркино.

«Слова «обработка» и «захоронение» - разные по смыслу. Не нужно считать людей за идиотов, которые не смогут разобраться в терминологии и цифрах, представленных в территориальной схеме.

Жители Старокамышинска будут выступать против до тех пор, пока министерство экологии и АО «Втор-Ком» не откажутся от планов по размещению отходов, а не их переработке», - говорится в сообщении жителей.

В министерстве экологии по Челябинской области ответили на претензии населения и сообщили, что речь идет не о новом полигоне, а о перерабатывающем комплексе.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили и в компании «Комтранссервис» (дочерняя компания АО «Втор-Ком»). Именно она занимается инвестиционным проектом по строительству перерабатывающего комплекса. Речи о расширении действующей свалки не идет. Она будет рекультивирована.

«Сейчас проходят изыскательные работы. Здесь появится новый объект – современный перерабатывающий комплекс. 80% отходов будут перерабатываться, возвращаться и использоваться, а 20% - «захораниваться». Будут проводиться экологические экспертизы. Обязательно пройдут и публичные слушания. Только после этого можно говорить о том, будет эта стройка или нет», - сказала соучредитель компании «Комтранссервис» Дина Грибанова.

Днна Грибанова также заверила, что пока не будет найден компромисс с местными жителями, никаких работ проводиться не будет.