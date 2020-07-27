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Жители Тракторозаводского района Челябинска просят власть о помощи в создании спортзала

Общество
Сегодня, 10:36
Автор: 
Евгения Александрова

Жители Тракторозаводского района Челябинска просят представителей власти помочь им с созданием спортзала в пустующем около двух лет помещении бывшего паспортного стола.

В настоящее время готовится обращение в комитет территориального общественного самоуправления "Тракторозаводский-7". В КУиЗО Челябинска письмо уже отправлено.

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" член совета данного КТОСа, активист Общественного народного фронта Андрей Филатов, жители микрорайона в административном округе КТОС "Тракторозаводский-7" пришли к коллективному решению о том, что в целях обеспечения культурного досуга и оздоровления местному населению необходим собственный спортивный зал.

По словам Андрея Филатова, руководство спортзалом готов взять на себя один из жителей микрорайона Владимир Филь - профессиональный спортсмен, чемпион мира по пауэрлифтингу и призер международного конкурса "Мистер Олимпия", имеющий опыт создания и руководства спортзалами.

Жители считают, что спортзал должен быть организован в рамках муниципальной административной структуры - с целью минимизации расходов на оплату аренды и коммунальных услуг.

"Если посчитать, сколько за последнее время в микрорайоне открылось точек, торгующих алкоголем, и сравнить их с объектами культурного и физического развития, то перевес в сторону алкоголизации общества налицо. Поэтому представителями инициативной группы и было принято решение по формированию социального заказа на спортивное культурное оздоровление общества, в данном случае - путем создания муниципального спортивного объекта в шаговой доступности. В КУиЗО уже направлен запрос по принадлежности данного объекта муниципальной собственности, ждем ответа", - сообщил Андрей Филатов.

Он подчеркнул, что данная инициатива гражданского общества полностью попадает в государственную программу, озвученную президентом и касающуюся оздоровления общества и укрепления здоровья нации.

Жители Тракторозаводского района уверены, что городские и районные власти Челябинска с пониманием отнесутся к данной инициативе и смогут предоставить подходящее помещение для занятий спортом.

"Мы не требуем от городской власти чего-то сверхъестественного, мы просим лишь того, чтобы права населения на здоровый образ жизни были реализованы и защищены", - отметили авторы готовящегося обращения в КТОС.

Андрей Филатов рассказал, что помещение бывшего паспортного стола находится в непосредственной близости от дворовой футбольной площадки. Он, как и опытный тренер Владимир Филь, уверен, что молодежь, которая сегодня с энтузиазмом гоняет мяч под открытым небом, с не меньшим удовольствием будет укреплять бы мышечную массу в тренажерном зале, что в конечном итоге обязательно приведет к снижению интереса местных жителей к пивнушкам.

"Инициативная группа провела исследование и пришла к выводу о том, что молодое поколение(а именно молодежь в основном является клиентом пивных алкоточек) не может найти в шаговой доступности возможностей для проведения здорового досуга. В связи с этим и родилась идея использовать пустующее уже несколько лет бывшее помещение паспортного стола под спортзал, где все желающие смогут не только заняться спортом под руководством тренеров высокого класса, но и прослушать курс лекций о здоровом и трезвом образе жизни", - отметил Андрей Филатов, который уже несколько лет читает лекции о трезвости на Всероссийском слете "Трезвая Россия", ежегодно проходящем на озере Тургояк в Челябинской области.

Напомним, ранее от Андрея Филатова как от активиста ОНФ уже поступали социально значимые предложения в адрес регионального правительства, в том числе по созданию районных оздоровительных центров.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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