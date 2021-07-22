Жители Златоуста винят в нашествии крыс и насекомых кафе в жилом доме

В Златоусте (Челябинская область) жильцы дома №8 по улице Карла Маркса вынуждены соседствовать с грызунами и насекомыми, в чем они винят владельцев кафе, работающем в их доме.

Люди, уставшие от борьбы с крысами и насекомыми, утверждают, что в заведении общепита, а именно в кафе «Золотая мельница» (в прошлом – гриль-бар «Золотой цыпленок»), царит полная антисанитария. Один из жильцов дома сумел проникнуть на кухню кафе и ужаснулись увиденному. Отчаявшиеся горожане попросили о помощи местных общественников из «Гражданского патруля».

«Подвал регулярно затапливает, отчего разрушаются плита и несущая балка дома. Мы устали от вони и вредных насекомых. По полу бегают крысы. Никого не смущает, что в кафе приходят посетители, при том, что там же делают ремонт, соответственно, вся пыль летит в еду. При этом проверки гласят: все в порядке», - рассказала общественникам старшая по дому Мария Усманова.

«Гражданский патруль», в свою очередь, обратился в Роспотребнадзор с жалобой на санитарное состояние кафе.