Жительница Челябинска открыла студию флористики по социальному контракту

Жительница Челябинска открыла мастерскую сухоцветной флористики в рамках социального контракта. Средства на запуск бизнеса предоставил комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челябинска. В рамках договора предпринимательница проведет для желающих мастер-классы по созданию букетов и композиций.

В мэрии отмечают, что сухоцветная флористика - это новое направление в современной флористике, получившее в последние годы активное развитие.

«Созданная Алсу Нусраулловной мастерская «Лавандовая любовь» позволит не только расширить ассортимент букетов и композиций в вазах, кашпо, коробках, создать интерьерные решения в виде панно, стеллажей и настольных композиций, но и передать свои знания и навыки при проведении мастер-классов по созданию букетов и композиций», - говорится в сообщении.

В администрации напоминают, что соцконтракт является письменным соглашением между гражданином и органом социальной защиты по месту жительства, в котором обратившийся за помощью человек обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных жизненных обстоятельств, а органы соцзащиты безвозмездно предоставляют финансовую помощь.

Оформить социальный контракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. Для получения государственной помощи необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства (пребывания) в Челябинске, предоставив заявление и пакет документов. Тем, кто планирует открыть собственный бизнес, потребуется также представить разработанный бизнес-план.