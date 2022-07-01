Размер выплат по соцконтракту увеличен до 350 тысяч рублей

С первого июля увеличен максимальный размер единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Необходимые изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан».

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

С первого июля граждане и семьи, находящиеся в непростом финансовом положении, смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, заключив соцконтракт. Ранее максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей составлял 250 тысяч рублей.

Поддержка для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и заключивших социальный контракт, вырастет в два раза - со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Рассчитываем, что всего в текущем году будет заключено почти 60 тыс. контрактов для начала предпринимательской деятельности и ещё около 40 тыс. – на развитие хозяйства, а значит, ещё больше семей смогут улучшить свою материальную ситуацию, работая на себя», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 30 июня.

Напомним, губернатор Алексей Текслер на заседании федерального штаба по антикризисным мерам предложил увеличить размер соцконтракта со 100 до 250 тысяч рублей – на ведение личного подсобного хозяйства, с 250 до 350 тысяч – на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

Соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря заключенному договору можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

По решению Президента Владимира Путина с 2021 года все регионы страны получают федеральное финансирование для оказания помощи гражданам в форме социального контракта.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области на получение соцконтракта могут претендовать малоимущая семья (среднедушевой доходом в которой ниже величины прожиточного минимума в регионе), одиноко проживающий гражданин в сложной жизненной ситуации и безработные граждане, потерявшие работу после первого марта 2022 года и стоящие на учете в службе занятости (в период с 20 марта 2022 года по 31 декабря 2022).

По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца. Для подсчета берется общий доход семьи за последние три месяца (перед подачей заявления), эта сумма делится на три месяца и затем на количество членов семьи.

На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после первого марта и признанного безработным.

ДЛЯ СПРАВКИ

Гражданин, подписавший контракт может рассчитывать на поддержку:

• в поиске работы. Безработные южноуральцы при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, при обращении в 2022 году – от 12 тысяч 957 до 51 тысячи 828 рублей. Им могут оплатить обучение до 30 тысяч рублей, стипендию на период обучения, оплачивать стажировку у потенциального работодателя;

• при развитии личного подсобного хозяйства. Единоразовая выплата до 100 тысяч рублей (теперь до 200 тысяч), оплата обучения навыкам ведения личного подсобного хозяйства до 30 тысяч рублей.

• при открытии своего дела. Единоразовая выплата составляет до 250 тысяч рублей (с первого июля до 350 тысяч), оплата обучения навыкам предпринимательской деятельности до 30 тысяч рублей.

Для заключения социального контракта необходимо обратиться с заявлением и документами в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.