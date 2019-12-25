Жительница Магнитогорска попросила Алексея Текслера убрать маршрутки
Общество
Сегодня, 16:55
Автор: 
Инна Шемаева

В ходе «прямой линии» с губернатором Челябинской области в студию позвонила жительница Магнитогорска (Челябинская область), которые попросила Алексея Теслера убрать из города маршрутки. Транспорт ездит старый, управляют им грубые водители, которые создают опасные ситуации на дорогах и постоянно попадают в аварии.

Глава региона Алексей Текслер, отвечая на вопрос жительницы Магнитогорска о маршрутках, отметил, что эта проблема всех городов Челябинской области.

«Я вообще был удивлен, что в Челябинске только 1,5 тысячи легальных маршруток, а остальные нелегальные. Непонятная ситуация, почему такое происходит в 2019 году. Мы будем приобретать новый транспорт. Это не обязательно будут большие автобусы. Мы сейчас смотрим маршрутную сеть. Транспорт будет разного размера. Плюс я рад, что у нас будет новый трамвай, скоростной. Не будет черного нала, это же по сути криминальный бизнес. Маршруты будут отрегулированы. Деньги от поездок будут поступать в единую структуру, она будет принадлежать региону. На маршрутах и частники будут работать. Я против того, чтобы все монополизировать в одни руки. Система ГЛОНАСС все будет все фиксировать.  Транспорт должен быть удобным и безопасным», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинске планируют создать новое автотранспортное предприятие, которое возьмет под свое крыло всех перевозчиков. Документ о транспортной реформе внесен в Законодательное собрание региона и внесен в повестку заседания, назначенного на 26 декабря.

Автор: 
Инна Шемаева
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