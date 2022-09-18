Жительница Миасса выложила в переписке в соцсети фото своего голого тела и стала жертвой вымогателя

Жительница Миасса (Челябинская область), хранившая в сети приватное фото, стала жертвой вымогательства. Мошенник требовал с нее деньги и обещал его разослать всем знакомым.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Миассу поступило заявление от 21-летней местной жительницы о вымогательстве у нее 15 тысяч рублей.

«Девушка рассказала, что на связь с ней вышел незнакомец, сообщивший о взломе ее аккаунта в одной из социальный сетей и о том, что фотографии личного характера, которые она не удалила из переписки, теперь находятся в его распоряжении. После чего он под угрозой распространения в сети Интернет откровенных фотографий потребовал перевести денежные средства на свой счет. Девушка не стала выполнять требования злоумышленника и обратилась в полицию», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Если вы все же стали жертвой вымогателей, то не предпринимайте попыток к удалению переписки с ними – обратитесь в полицию. Пользуйтесь усиленными способами защиты своих учетных записей в социальных сетях, чтобы избежать неприятных последствий.