Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» в преддверии 8 Марта отправило подарки женщинам Донецкой Народной республики от жительниц Южного Урала.

В праздничных наборах – все, без чего не может обойтись ни одна представительница прекрасной половины человечества, в том числе косметика, средства личного ухода и гигиены, полотенца и моющие средства.

Как рассказала временно исполняющая обязанности первого заместителя руководителя регионального исполкома «ЕР» Наталия Хмельникова, в машине, отправленной из Челябинска на Донбасс сегодня, первого марта, едут подарки от «Женского движения Единой России», которое в Челябинской области возглавляет первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

«Помощь была собрана буквально со всех муниципалитетов, откликнулись многие, это подарки к 8 Марта именно от женщин Челябинской области женщинам Донбасса», - подчеркнула Наталия Хмельникова.

Ирина Гехт в своем телеграм-канале рассказала, что ушедшая сегодня в ДНР десятитонная машина с подарками - вторая по счету: первый грузовик был отправлен в Волноваху и Ясиноватую 23 февраля. По словам Ирины Гехт, все посылки были успешно доставлены. Вручение подарков начнется на следующей неделе.

«Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей. Это предприниматели, чиновники, общественники и многие другие. Сбор вели в Челябинске силами активистов проекта «Женское движение Единой России». Благодарю каждого за вклад в общее дело! Ведь для каждой женщины вне зависимости от внешних обстоятельств важны проявления искренней заботы о ней», - отметила Ирина Гехт.

В составе отправленного в первый день конвоя из Челябинска на Донбасс едет баня - огромная, четырехметровая, деревянная, полностью готовая к использованию, со всеми необходимыми принадлежностями.

Баню довезут до Ясиноватой, а оттуда она отправится к ребятам на передовую.

«Думаю, они будут рады», - отметила Наталия Хмельникова, добавив, что такой груз ЧРО «Единой России» отправляет впервые.

Кроме того, в составе нового гуманитарного груза в ДНР отправилась большая партия муки. Подшефные Челябинской области города - Волноваха и Ясиноватая - испытывают острую потребность в этом продукте, потому что без муки не может быть хлеба, который раздают мирным жителям и пекут для солдат. Отметим, в этот раз партийцы отправили на Донбасс 11 тонн муки.