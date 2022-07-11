Жительницы Челябинской области стали реже делать аборты

В Челябинской области, по данным минздрава, за последние пять лет снизилось число абортов.

Так, в 2017-м году было сделано 17 тысяч 610 абортов, а в 2021-м – 11 тысяч 617 (снижение произошло на 34 процента).

В настоящее время в регионе работают восемь кризисных центров и 21 кабинет помощи беременным. В прошлом году 905 женщин, обратившихся в центры и кабинеты по поводу проведения аборта, приняли решение в пользу сохранения беременности.

Сегодня в Челябинской области проходит акция «Подари мне жизнь», являющаяся всероссийской и направленная на снижение количества абортов. Акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, проходит в столице Южного Урала и муниципалитетах региона с девятого по 15-е июля.

В эти дни в женских консультациях и гинекологических отделениях состоятся лекции и беседы о планировании семьи, сохранении репродуктивного здоровья и профилактике абортов. Там же посетительницам раздадут памятки и расскажут о современных методах контрацепции. Плакаты и видео о вреде искусственного прерывания беременности появятся в холлах медучреждений и в соцсетях, сообщает пресс-служба регионального минздрава.