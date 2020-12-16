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Жителям Челябинской области предлагают «поюралить» в живописных местах

Агентство международного сотрудничества Челябинской области при поддержке регионального правительства запустило туристический проект «Юраль!».

Организаторы предлагают участникам путешествовать по Южному Уралу, узнавать новые места, делиться красивыми фотографиями в социальных сетях и рассказывать о своей малой родине.

В Агентстве поясняют, что «Юраль!» – это новое слово, причем глагол (означает «путешествуй по Южному Уралу!»)

Интересно, что «юралить» организаторы предлагают не просто так: за «накопленные» локации участников ждут подарки для отдыха и путешествий.

Агентство международного сотрудничества выбрало 50 живописных локаций Челябинской области – это национальные парки, горнолыжные комплексы, городские объекты, фермы с животными, объекты культуры и уникальные событийные мероприятия.

Так, в числе локаций – челябинская Кировка, остров Веры на озере Тургояк, национальный парк «Таганай», заповедник «Аркаим», урочище «Пороги», большие и малые притёсы на реке Ай, горный парк и башня-колокольня Златоуста, «Сонькина лагуна» в Сатке, страусиные фермы и многое-многое другое.

«Суть проекта проста. Чек-лист со списком мест для удобства можно скачать на сайте проекта Юраль.рф, а следить за проектом - в Инстаграм @yural74. Туристам нужно сделать фото на локации, выложить его в своих социальных сетях с хэштегами #юраль и #твойюжныйурал. Чем больше локаций, тем масштабнее подарки. За 50 собранных локаций – сертификат размером 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале!», - рассказала представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова.

К слову, поучаствовать в «Юрале» могут не только южноуральцы, но и жителям других регионов России.

На сайте можно будет увидеть рейтинг самых посещаемых туристических локаций и ознакомиться с публикациями других пользователей.

Каждый месяц будут определяться победители в дополнительных номинациях: «Самое веселое фото», «Неожиданный ракурс», «Самое массовое фото», «Гость издалека» и другие (на усмотрение организаторов проекта), которых также ждут памятные призы.

По словам Ольги Сукиновой, конкурс продлится до первого сентября 2021-го года. Учитываться будут снимки, сделанные и опубликованные в период с первого июня текущего года.