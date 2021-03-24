Жителям Челябинской области предлагают заработать на добровольной сдаче оружия

В Челябинской области дан старт межведомственной акции Росгвардии и МВД по добровольной сдаче оружия и боеприпасов за вознаграждение «Оружие-2021». Заработать можно до 35 тысяч рублей.

В Челябинской области в 21-й раз стартовало профилактическое мероприятие Оружие». В его рамках любой житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать их в ближайший отдел полиции. При этом человек будет освобожден от уголовного преследование и даже получит денежное вознаграждение при условии отсутствия за оружием криминального происхождения.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, финансирование программы осуществляется за счет средств регионального бюджета. Размер денежного вознаграждения определен постановлением правительства Челябинской области.

Так, например, за сданное охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, человек получит четыре тысячи рублей, охотничий карабин будет оценен в семь тысяч рублей, огнестрельное оружие ограниченного поражения - в пять тысяч рублей, а газовое — две тысячи рублей. Самым дорогим в перечне сдаваемого оружия является переносной зенитно-ракетный комплекс типов: «Стрела-2», «Стрела-2М» и «Игла». За него гражданин получит 35 тысяч рублей. Оружие, не пригодное для использования по основному назначению, оценивается в размере 1/3 от денежного вознаграждения.

Всего на реализацию проекта в 2021 году выделено 1 миллион 300 тысяч рублей.

По итогам проведения профилактического мероприятия в 2020 году более 350 жителей региона за вознаграждение сдали 422 единицы огнестрельного оружия, из которого: гладкоствольного — 240 единица, газового — 52, огнестрельного оружия ограниченного поражения - 118, 12 единиц нарезного оружия, одна мина и один снаряд. Кроме этого сдано более 2276 боеприпасов.

Напомним, что в Челябинской области мероприятие проводится с 2000 года. За весь этот период жителям региона выплачено более 17 миллионов рублей. Южноуральцы же, в свою очередь, за 19 лет сдали более 8500 единиц оружия, свыше 356 тысяч боеприпасов, 571 гранату, 415 килограммов взрывчатых веществ, пять гранатометов и четыре пулемета.