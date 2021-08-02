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лесные пожары
ландшафтные пожары
Владимир Путин
Уралэнергосбыт
долги за электроэнергию
Общество
02.08.2021 10:40

Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество

Жителям поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская область), чье жилье было уничтожено в результате лесного пожара в начале июля 2021 года, спишут долги за электричество.

Соответствующее решение приняла компания «Уралэнергосбыт».

Как сообщает пресс-служба компании, в общей сложности полностью спишут долги 39 пострадавшим семьям.

Долги спишут по адресам:

Лицевой счет

Адрес

632360105

Джабык, ул. Луговая, д.1

6721674594

Джабык, ул. Луговая, д.10

1626184513

Джабык, ул. Мира, д.1, кв.1

8024811507

Джабык, ул. Мира, д.1, кв.2

5673926012

Джабык, ул. Мира, д.13

3910081732

Джабык, ул. Мира, д.20

621783964

Джабык, ул. Мира, д.22

342287726

Джабык, ул. Мира, д.24

3730677771

Джабык, ул. Мира, д.28

2056280000

Джабык, ул. Мира, д.31, кв.2

4945851942

Джабык, ул. Мира, д.31, кв.1

9769622395

Джабык, ул. Мира, д.4

7141484257

Джабык, ул. Мира, д.74

5851269368

Джабык, ул. Мира, д.80

1143513787

Джабык, ул. Мира, д.9

4512739460

Джабык, ул. Окружная, д.1

1903708922

Джабык, ул. Окружная, д.10

9876565938

Джабык, ул. Окружная, д.11

958727860

Джабык, ул. Окружная, д.15

2106740999

Джабык, ул. Окружная, д.18

6754351046

Джабык, ул. Окружная, д.19

1385694682

Джабык, ул. Окружная, д.2

4954580798

Джабык, ул. Окружная, д.2Б

1183142275

Джабык, ул. Окружная, д.23

2228794472

Джабык, ул. Окружная, д.24

8415653869

Джабык, ул. Окружная, д.29

3172155917

Джабык, ул. Окружная, д.3А

7464068814

Джабык, ул. Окружная, д.31, 1

2612798891

Джабык, ул. Окружная, д.6

6911950666

Джабык, ул. Окружная, д.7А

2743247736

Джабык, ул. Труда, д.16

3267500800

Джабык, ул. Труда, д.19

5623744542

Джабык, ул. Труда, д.25

9739732395

Джабык, ул. Труда, д.29

7380596925

Джабык, ул. Труда, д.7

4127781152

Запасное, ул. Лесная, д.14

4135132061

Запасное, ул. Лесная, д.24/1

186802826

Запасное, ул. Лесная, д.27А

8185963243

Запасное, ул. Лесная, д.30

 

«Долги по указанным адресам будут списаны автоматически, обращаться никуда не нужно. Все необходимые для списания задолженности документы будут собраны специалистами Магнитогорского отделения ООО “Уралэнергосбыт”», - отмечает поставщик электроэнергии.

Как уже сообщало агентство, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, был уничтожен огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.

Ожидается, что на текущей неделе Челябинскую область посетит президент Владимир Путин. Глава государства планирует побывать в поселках Джабык и Запасное.

лесные пожары
ландшафтные пожары
Владимир Путин
Уралэнергосбыт
долги за электроэнергию
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30.07.2021 09:31

Кто может уйти на пенсию досрочно

30.07.2021 09:26

«Зигальга» готовится к открытию центра экологического просвещения

29.07.2021 18:42

В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь

29.07.2021 18:20

Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов

29.07.2021 17:26

Команда вежливых людей приглашает южноуральцев вступить в ряды резервистов

29.07.2021 17:09

Челябинские тигры обзавелись новыми игрушками

29.07.2021 17:00

В Челябинске построят новый мост через Миасс, мнения горожан разделились

29.07.2021 16:40

Анонсы событий и мероприятий на 30 июля

29.07.2021 16:38

Спортивные власти Челябинска готовы обсудить места для будущего теннисного корта

29.07.2021 16:34

УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО

29.07.2021 16:28

В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества

29.07.2021 16:10

Автомобилисты Златоуста жалуются на пробки, власти просят набраться терпения

29.07.2021 15:54

В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП

29.07.2021 15:47

«Я счастлив»: с нарколога Власова, которого обвиняли в смерти пациента, сняты все обвинения

29.07.2021 15:46

В Публичной библиотеке Челябинска прочитали «Зверрррскую лекцию»

29.07.2021 15:35

Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области

29.07.2021 15:09

Штормовое предупреждения для южноуральцев на 30 июля

29.07.2021 15:02

Представители ЮУТПП стали участниками международного форума в Татарстане

29.07.2021 14:46

В школах Челябинской области появятся психолого-педагогические классы

29.07.2021 13:44

В Челябинской области в районах, пострадавших от огня, откроют пожарные части

29.07.2021 13:39

Ребенок, заболевший ковидом в «Солнечном», вывезен из лагеря, остальные продолжают отдыхать

29.07.2021 12:39

Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»

29.07.2021 12:24

Челябинская область продолжает ставить антирекорды по числу новых случаев ковида за сутки

29.07.2021 12:10

В Челябинске ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

29.07.2021 11:50

В центре Челябинска пройдет исторический флешмоб

29.07.2021 11:34

Большинство челябинцев считают домашнее насилие серьезной проблемой

29.07.2021 11:21

Пандусы через железнодорожный мост в Челябинске не приспособлены для инвалидов

29.07.2021 11:16

В нацпарке «Зигальга» заметили полупрозрачную редкую бабочку

29.07.2021 11:02

В школах Челябинской области введут уроки по экологии

29.07.2021 10:02

Челябинцев просят сообщать об открытых колодцах и кражах люков

29.07.2021 10:02

О строительстве нового храма в Челябинске узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

29.07.2021 10:00

В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы

29.07.2021 09:48

В Копейске ребенок утонул в ванной