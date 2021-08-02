Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество

Жителям поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская область), чье жилье было уничтожено в результате лесного пожара в начале июля 2021 года, спишут долги за электричество.

Соответствующее решение приняла компания «Уралэнергосбыт».

Как сообщает пресс-служба компании, в общей сложности полностью спишут долги 39 пострадавшим семьям.

Долги спишут по адресам:

Лицевой счет Адрес 632360105 Джабык, ул. Луговая, д.1 6721674594 Джабык, ул. Луговая, д.10 1626184513 Джабык, ул. Мира, д.1, кв.1 8024811507 Джабык, ул. Мира, д.1, кв.2 5673926012 Джабык, ул. Мира, д.13 3910081732 Джабык, ул. Мира, д.20 621783964 Джабык, ул. Мира, д.22 342287726 Джабык, ул. Мира, д.24 3730677771 Джабык, ул. Мира, д.28 2056280000 Джабык, ул. Мира, д.31, кв.2 4945851942 Джабык, ул. Мира, д.31, кв.1 9769622395 Джабык, ул. Мира, д.4 7141484257 Джабык, ул. Мира, д.74 5851269368 Джабык, ул. Мира, д.80 1143513787 Джабык, ул. Мира, д.9 4512739460 Джабык, ул. Окружная, д.1 1903708922 Джабык, ул. Окружная, д.10 9876565938 Джабык, ул. Окружная, д.11 958727860 Джабык, ул. Окружная, д.15 2106740999 Джабык, ул. Окружная, д.18 6754351046 Джабык, ул. Окружная, д.19 1385694682 Джабык, ул. Окружная, д.2 4954580798 Джабык, ул. Окружная, д.2Б 1183142275 Джабык, ул. Окружная, д.23 2228794472 Джабык, ул. Окружная, д.24 8415653869 Джабык, ул. Окружная, д.29 3172155917 Джабык, ул. Окружная, д.3А 7464068814 Джабык, ул. Окружная, д.31, 1 2612798891 Джабык, ул. Окружная, д.6 6911950666 Джабык, ул. Окружная, д.7А 2743247736 Джабык, ул. Труда, д.16 3267500800 Джабык, ул. Труда, д.19 5623744542 Джабык, ул. Труда, д.25 9739732395 Джабык, ул. Труда, д.29 7380596925 Джабык, ул. Труда, д.7 4127781152 Запасное, ул. Лесная, д.14 4135132061 Запасное, ул. Лесная, д.24/1 186802826 Запасное, ул. Лесная, д.27А 8185963243 Запасное, ул. Лесная, д.30

«Долги по указанным адресам будут списаны автоматически, обращаться никуда не нужно. Все необходимые для списания задолженности документы будут собраны специалистами Магнитогорского отделения ООО “Уралэнергосбыт”», - отмечает поставщик электроэнергии.

Как уже сообщало агентство, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, был уничтожен огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.

Ожидается, что на текущей неделе Челябинскую область посетит президент Владимир Путин. Глава государства планирует побывать в поселках Джабык и Запасное.