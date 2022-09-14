Жителям села Кидыш вернули потерянный свет

Шестого сентября двухэтажный дом в селе Кидыш Уйского района (Челябинская область), расположенный по адресу: улица Труда, 22, остался без света – в жилом здании случилась довольно серьезная авария, и оно погрузилось во тьму.

Сегодня днем, 14-го сентября, последствия ЧП были окончательно устранены, тополь – виновник произошедшего – спилен, и жильцы кирпичной двухэтажки наконец включили холодильники и, что очень важно, снова получили возможность готовить и греть еду, кипятить чай – в общем жить, как жили до того момента, когда большой, изрядно разросшийся тополь пробил крышу и через образовавшуюся в ней брешь в щиток набежала вода (день, к несчастью для местных жителей, был дождливым).

Тяжелее всего пришлось, наверное, Зое Григорьевне Харитоновой, которой 28-го сентября исполнится 84 года. Из близких у нее - только внучка и правнучка, которые живут в Челябинске. Для пожилой женщины отключение электричества стало большой бедой, она сильно переживала, плакала, жаловалась, что замерзает, но все же терпела и ждала.

К счастью, в Кидышевском сельском поселении живут действительно неравнодушные люди, которые не бросили Зою Григорьевну в беде – социальный работник Ольга Ёлшина приходила к ней каждый день, кормила, приносила горячий чай, помогала по дому (продукты и лекарства она покупает для пожилой женщины, своей подопечной, по первой просьбе).

Ирина Старкова – не социальный работник, а просто добрая, сердечная женщина. Также была готова всячески помочь и поддержать оставшуюся в темном, холодном доме бабушку. По-соседски звала Зою Григорьевну в свою баню. Как рассказывают местные жители, в Кидыше у пенсионерки есть дом (остался от дочери), но он не благоустроен – жить в нем бабушка не смогла бы.

Отметим, социальные работники приносили Зое Григорьевне горячую еду даже в выходные дни, хотя делать это были не обязаны, - по собственной инициативе, по велению души.

Вторая пожилая жительница оставшегося без света дома – Нина Николаевна Маслова – живет с сыном, в деревне у них есть родственники, соцработники за ней, соответственно, не закреплены. Пенсионерка тоже очень сильно переживала из-за отключения света и очень ждала его возвращения.

Еще четыре жителя погрузившегося во мрак дома – мужчины, которые, к слову, приняли непосредственное участие в починке крыши родного дома – об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал глава Кидышевского сельского поселения Сергей Михайлов, приложивший немало усилий, чтобы решить проблему и вернуть людям свет. Именно он решил привлечь жильцов к полезному и благому для них самих делу.

«Дерево спилили, крышу отладили, щит заменили, питание дали, - сообщил Сергей Николаевич. – Во вторник, как планировали сначала, все закончить не успели – еще крышу делали: нужно было пригнать вышку, с люлькой (из Уйского), без которой на крышу было бы не подняться, тополь было бы не спилить. Многих к решению проблемы привлекали, работу - несмотря на возникавшие сложности - сделали. Один день пилили продавивший крышу тополь, на следующий день меняли листы шифера на крыше, чтобы снова вода не набежала. Сегодня заменили электрощит. Автоматы закупили специальные, усиленные – квартиры жильцов на электроотоплении. Все поменяли, наняв грамотных, опытных электриков».

Администрация Кидышевского сельского поселения

Почему специалисты так долго не приступали к замене оборудования? Потому что ждали, когда оно придет. Это, увы, был вопрос не одного дня.

Важно, что жителям дома ничего платить не придется – за проведенные ремонтные работы и материалы по электрике (а это около пятидесяти тысяч рублей) будет рассчитываться район: глава Уйского муниципального района, узнав о сложившейся в Кидыше ситуации, сразу выразил готовность оказать поддержку, а свое слово, отметил Сергей Михайлов, он всегда держит.

«Теперь наши жители в тепле, с горячей едой. Все работает. Уверен, что новое оборудование выдержит все нагрузки. А так как тополь мы спилили и крышу починили, вода туда больше не попадет», - уверен Сергей Михайлов, в разговорах с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» не раз подчеркивавший, что переживать тяжелые времена жителям 22-го дома по улице Труда помогали замечательные социальные работники села Кидыш – ответственные, добрые душой женщины.