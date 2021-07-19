Жителям Вахрушево, чьи дома изрешетил град, советуют восстанавливать крыши за свой счет

Сильный град, который выпал третьего июля в поселке Вахрушево (Копейский городской округ, Челябинская область), изрешетил крыши домов. Жители обратились в управляющую компанию, а им посоветовали обращаться к губернатору Алексею Текслеру или делать ремонт за свой счет.

Об этом жители написали в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«После града 03.07.2021 у нас крыши как решето, обращались в УК, но ничего до сих пор не сделано, даже временно, - пишет Анютка Пинжакова. - Наши квартиры топит при каждом дожде, наши дома давно стоят в плесени. Лично в нашем доме (Угольщиков, 4) провисли лаги. Дома 1949 года, мы боимся, что потолки рухнут нам на головы».

Сегодня, 19 июля, дом осматривала комиссия. «Приехали по-тихому, зашли только в одну квартиру и уехали», - рассказала об их визите девушка.

Жители вновь позвонили в управляющую компанию, но им сказали, что помочь не смогут. «Нам сказали, что денег нет, нужно 3000 листов шифера и это 7 миллионов рублей, что нужно обращается к вам, или меняйте сами», - поделилась Анютка и добавила, что в домах №№2 и 4 на Угольщиков проживают в основном старики и многодетные семьи. У кого есть возможность, уже попробовали залатать дыры своими силами, но это мало помогло.

«Пожалуйста, помогите!», - обращается к губернатору от имени всех жителей пострадавших домов Анютка Пинжакова.