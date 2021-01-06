В центре Челябинска иномарка вылетела на тротуар после столкновения с маршруткой

Журналистку из Карталов, попавшую в серьезное ДТП, сегодня доставят в больницу Челябинска

В среду, шестого января, доставят в больницу Челябинска корреспондента газеты «Карталинская новь» Татьяну Резник, которая серьезно пострадала в страшной аварии в первый день наступившего года. Минздрав держит ситуацию на контроле.

Как уже сообщало агентство со ссылкой на поисково-спасательную службу региона, ДТП произошло около 20.45 часов первого января на Полтавском мосту в Карталах. В аварии пострадала Татьяна Резник и члены ее семьи. Татьяне требуется серьезная хирургическая операция, сообщили в Союзе журналистов области и подключились к оказанию посильной помощи.

Министерство здравоохранения области с первых дней держит на контроле лечение Татьяны. «В связи с противопоказаниями по здоровью перевозка в первые дни после ДТП была запрещена, - пояснили в пресс-службе минздрава. - Сейчас ее стабилизировали, пролечили медикаментозно, поэтому сегодня она готова к перевозке в Челябинск с бригадой врачей».

В министерстве отмечают, в новогодние каникулы оказание медицинской помощи в регионе не останавливалось ни на минуту. Экстренная помощь оказывается медиками незамедлительно, несмотря на праздники и выходные. «У врачей нет понятия праздничных дней. Медицинские работники выходят в свои смены, четко по графику работы», - подчеркивают в ведомстве.