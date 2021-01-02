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В Челябинской области семья попала в ДТП из-за пьяного водителя

В городе Кварталы (Челябинская область) пьяный водитель за рулем автомобиля Ford устроил лобовую аварию с машиной Nissan, в которой находилась семья из пяти человек. Четверых пострадавших вытащили очевидцы, пожилую женщину пришлось деблокировать спасателям, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Авария произошла первого января в 20.45 на Полтавском мосту. От сильного удара у машины Ford, в которой находился виновник ДТП, вспыхнул моторный отсек. В автомобиле Nissan на передних сиденьях находились дедушка и отец. Они избежали серьезных травм, благодаря сработавшим подушкам безопасности.

«На задних сиденьях четырехлетнего малыша и его маму очевидцы успели достать из салона и с попутными машинами отправили в ближайшую больницу, - рассказали в Поисково-спасательной службе региона. - А вот обе ноги пожилой женщины оказались зажаты сиденьем водителя и расплющенным багажником. От болевого шока пострадавшая теряла сознание. Все время, пока проводилась ее деблокировка, сотрудники скорой помощи проводили обезболивание. Только использование гидравлических инструментов с двух сторон позволило освободить женщину».

Пенсионерку вытащили из машины, переложили на спиральный щит и эвакуировали до кареты скорой помощи.

Напомним, утром первого января спасатели выезжали на помощь водителю, который вылетел с дороги, ведущий в Миасс. Как уточнили в Поисково-спасательной службе региона, автомобиль Renault в 100 метрах от проезжей части заметили очевидцы. Они и сообщили об аварии в оперативные службы. Прибывшие спасатели нашли неподалеку от иномарки водителя, который лежал на снегу без сознания и с признаками сильного переохлаждения. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в больницу.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области