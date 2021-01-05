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Журналистке из Карталов, попавшей в ДТП, срочно требуется помощь хирургов

Корреспондент газеты «Карталинская новь» (Карталы, Челябинская область) Татьяна Резник серьезно пострадала в страшной аварии, произошедшей в первый день наступившего года.

Как уже сообщало агентство со ссылкой на поисково-спасательную службу региона, ДТП произошло около 20.45 часов первого января на Полтавском мосту в Карталах.

Автомобиль Ford с пьяным водителем за рулем на большой скорости врезался в Nissan, в котором находилась семья Татьяны Резник (пять человек). В результате сильнейшего удара вспыхнул моторный отсек Форда.

Дедушка и отец, находившиеся на передних сиденьях Ниссана, серьезных травм избежали (помогли подушки безопасности). Четырехлетнего малыша и его маму из салона достали очевидцы и с попутками отправили в ближайшую больницу.

На заднем сиденье еще находилась пожилая женщина. Ее сразу не удалось вызволить, так как ноги пенсионерки оказались зажаты между сиденьем водителя и расплющенным багажником. Она периодически теряла сознание из-за боли. С помощью гидравлических инструментов спасатели вытащили из салона пострадавшую пассажирку и отправили на Скорой в больницу.

Как сообщает Союз журналистов области, Татьяне Резник требуется серьезная хирургическая операция. Из-за праздников перевозка пострадавшей журналистки в областной центр пока откладывается.

Председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева позвонила главе Карталинского района Анатолию Вдовину с просьбой о помощи. Мэр заверил, что будет контролировать ситуацию добьется отправки Татьяны Резник в Челябинск в самое ближайшее время. Коллеги желают Татьяне скорейшего выздоровления.