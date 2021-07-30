«Зигальга» готовится к открытию центра экологического просвещения

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) готовится к открытию центра экологического просвещения.

Первая партия необходимого оборудования, в том числе бинокли для наблюдения за природой заповедной территории и его обитателями, уже приобретена. Центр откроется в новом кордоне парка, строительство которого завершается в посёлке Тюлюк.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга ньюс», планируется, что в Центре и детской эколого-биологической станции, оснащённой современными интерактивными пособиями и оборудованием для научно-исследовательской деятельности, будут проводиться занятия познавательные программы для местных школьников. А к ребятам из соседних сёл приедет мобильная «лаборатория на колесах».

Тематические лекции и встречи запланированы и для туристов, которые приезжают в «Зигальгу». Им расскажут о заповедной системе России, о том, зачем нужны национальные парки и почему необходимо соблюдать правила их посещения.

Данный проект - это совместная работа национального парка «Таганай», под управлением которого находится «Зигальга», и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире», созданного в 2013 году с целью оказания помощи детям с проблемами в челюстно-лицевой области.

Кроме того, фонд финансирует самые разнообразные проекты в заповедниках и национальных парках: поддерживает восстановление уникальных широколиственных лесов, озёрных природных комплексов, содействует борьбе с браконьерством и экологическому просвещению.