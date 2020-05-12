Золотухин назначен замначальника Главного управления лесами Челябинской области
Заместителем начальника Главного управления лесами Челябинской области назначен Юрий Золотухин.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 12 мая 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступило в силу с момента его подписания.
Ранее Юрий Золотухин руководил Шершневским лесничеством.
На сегодня главное управление лесами области возглавляет Сергей Лавров. Он занимает этот пост с июля 2018 года. У руководителя один первый заместитель - Валерий Нигматуллин (с 2015 года) и два заместителя (одну должность с июля 2016 года занимает Наталья Кудикова).
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