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Золотухин назначен замначальника Главного управления лесами Челябинской области

Общество
Сегодня, 18:04
Автор: 
Любовь Юрина

Заместителем начальника Главного управления лесами Челябинской области назначен Юрий Золотухин.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 12 мая 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступило в силу с момента его подписания.

Ранее Юрий Золотухин руководил Шершневским лесничеством.

На сегодня главное управление лесами области возглавляет Сергей Лавров. Он занимает этот пост с июля 2018 года. У руководителя один первый заместитель - Валерий Нигматуллин (с 2015 года) и два заместителя (одну должность с июля 2016 года занимает Наталья Кудикова).

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Главное управление лесами по Челябинской области
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