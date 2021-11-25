ЗСО Челябинской области утвердило свою половину нового состава облизбиркома

Законодательное собрание Челябинской области утвердило своих кандидатов в новый состав Избирательной комиссии региона.

Соответствующее решение принято в четверг, 25 ноября, на очередном заседании регионального парламента.

Как сообщил председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин, предложения по кандидатурам на семь мест в облизбиркоме по парламентской квоте поступили от пяти политических партий, одной непарламентской партии и двух представительных органов муниципальных образований, Центральной избирательной комиссии РФ. Всего выдвинуто девять претендентов.

В облизбирком рекомендовано включить Артема Миронова (кандидатура, предложенная Центральной Избирательной комиссией), Виталия Шикова, Виктора Вычужанина, Евгения Емельянова, Юрия Подшивалова (выдвинут Собранием депутатов Пластовского муниципального района), Андрея Пономарёва (выдвинут Челябинским областным отделением КПРФ), Марину Устинову (от политической партии ЛДПР), Виталия Борисовича (от партии «Единая Россия»).

Депутаты поддержали предложенные кандидатуры.

Напомним, одна половина облизбиркома (семь человек) формируется по квоте регионального парламента и вторая половина по губернаторской квоте.

Напомним, ЦИК РФ предложила губернатору Алексею Текслеру кандидатуру его заместителя Евгения Голицына для назначения членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса.

Предполагается, что Евгений Голицын возглавит новый состав облизбиркома, а Артем Миронов будет его заместителем.

Полномочия действующего состава облизбиркома истекают в начале декабря. Нынешние руководители в новый состав областной избирательной комиссии не войдут.