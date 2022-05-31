День защиты детей в Челябинской области будет теплым и солнечным

В среду, первого июня, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы.

Местами в южных районах ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-1 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 24 минуты, заход - в 21 час 22 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 59 минут. Луна растущая.

По народному календарю первого июня – Иван Долгий.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.