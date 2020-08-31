День знаний в Челябинской области будет очень теплым

День знаний, 1 сентября, в Челябинской области будет по-летнему тепло.

Воздух во вторник на Южном Урале прогреется до +27,+32 градусов (в горах ожидается до 24-х градусов тепла). Ночью столбики термометров жителей региона будут показывать +10,+15 градусов (в низинах - +5,+10).

Первого сентября ожидается переменная облачность, в горных районах местами небольшие дожди.

Ветер синоптики челябинского Гидрометцентра прогнозируют юго-западный, западный. Он будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Днем порывы ветра могут достигать местами 15-ти м/с.

По народному календарю, первый день осени - Стратилат-Тепляк. Какая погода будет 1 сентября, такой окажется и осень. Южный ветер сулит богатый урожай овса. Месяц рогами вверх обещает хорошую погоду; месяц, смотрящий рогами вниз, напротив предвещают ненастье.

Утренний туман обещает снежную зиму.

Листья, опадающие с орешника, напоминают садоводам-огородникам: пришло время выкапывать свеклу.