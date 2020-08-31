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День знаний в Челябинской области будет очень теплым

Погода
Сегодня, 17:11
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Автор: 
Евгения Александрова

День знаний, 1 сентября, в Челябинской области будет по-летнему тепло. 

Воздух во вторник на Южном Урале прогреется до +27,+32 градусов (в горах ожидается до 24-х градусов тепла). Ночью столбики термометров жителей региона будут показывать +10,+15 градусов (в низинах - +5,+10).

Первого сентября ожидается переменная облачность, в горных районах местами небольшие дожди. 

Ветер синоптики челябинского Гидрометцентра прогнозируют юго-западный, западный. Он будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Днем порывы ветра могут достигать местами 15-ти м/с.

По народному календарю, первый день осени - Стратилат-Тепляк. Какая погода будет 1 сентября, такой окажется и осень. Южный ветер сулит богатый урожай овса. Месяц рогами вверх обещает хорошую погоду; месяц, смотрящий рогами вниз, напротив предвещают ненастье.

Утренний туман обещает снежную зиму.

Листья, опадающие с орешника, напоминают садоводам-огородникам: пришло время выкапывать свеклу.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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