Горячая пятница: жара в Челябинской области не собирается сдавать позиции

Жара в Челябинской области пока не собирается сдавать позиции. В пятницу, 15-го июля, синоптики обещают 30-35 градусов выше нуля.

Согласно прогнозу Челябгидрометцентра, теплеют в регионе и ночи: предстоящей ночью ожидается плюс 16-21 градус.

Облачность ночью пятницы - переменная, местами кратковременные дожди. Днем - облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные, грозы.

Ветер ночью – неустойчивый, один-шесть метров в секунду. Днем – южный, юго-западный, четыре-девять метров в секунду, местами порывы до 18-ти м/с.

В Челябинске ночью пятницы переменная облачность, без существенных осадков, днем – переменная облачность и кратковременный дождь.

Ночью столбики термометров челябинцев будут показывать 18-20 градусов тепла, днем ожидается 30-32 градуса жары.

Со времен Древней Руси день 15-го июля посвящали богине Берегине, которую, предположительно, отождествляли с русалкой или уткой. В этот праздничный день было не принято работать, обычно крестьяне приглашали священнослужителя для освещения скота и хлева, также читали заговоры на урожай хлеба, сообщает Gismeteo.

По народным приметам, если 15-го июля дует западный ветер – быть дождю. Утренний туман – предвестник хорошей погоды. Трава, покрытая утренней росой, - к осадкам.