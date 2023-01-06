На Рождество в Челябинской области мороз усилится

На Рождество Христово, седьмого января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, метели, днем температура воздуха резко понизится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на седьмое января в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, при прояснении – до минус 22 градусов, на юге - до минус шести градусов.

Утром в Челябинске будет минус 11-13 градусов, в течение дня прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 22-24 градусов.

В дневные часы на остальной территории области – минус 10-15 градусов, в горах – до минус 20 градусов, на юге – минус 2-7 градусов. В течение дня прогнозируют усиление мороза на севере области до минус 23-28 градусов, на юге - до минус 18-23 градусов.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 725 миллиметров ртутного столба, днём повысится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 18 минут, заход - в 16 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 24 минуты. Полнолуние.

По народному календарю седьмого января – Рождество Христово.

Согласно народным приметам, в этом день нужно надеть новую рубаху - иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество - хоть сурова, да нова». По поводу урожая также подмечали: если выпадет иней - уродится хлеб, если небо звездное - горох. А если на дворе метель - пчелы будут роиться хорошо.