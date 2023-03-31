Первые выходные апреля будут теплыми и ветреными

В предстоящие выходные, первого и второго апреля, в Челябинской области ожидается с ясная, теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – от плюс трех до минус двух градусов, при прояснении – до минус пяти градусов. В ночь на воскресенье и понедельник – от ноля до минус пяти градусов.

В дневные воздух будет прогреваться до плюс 11-17 градусов, лишь в южной половине области или при натекании облачности будет прохладнее – минус 7-8 градусов.

Ветер в субботу южный, юго-восточный 7-12, отдельные порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, в воскресенье – 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю первого апреля - Дарья Грязная. Грязной Дарью называют за то, что к этому дню уже активно тают снега. Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому определить в этот день плохого человека легко - по испачканной одежде. Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом - это предвещало хорошие травы летом.

Существовали для этого дня и приметы на погоду. Так, говорили: какова погода первого апреля - такова и первого октября.

Именины в этот день: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.

По народному календарю второго апреля - Фотинья Колодезница.

В этот день славили лен - главного «поставщика» ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках. Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

Именины в этот день: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.