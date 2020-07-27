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Понедельник в Челябинской области будет дождливым

Погода
Сегодня, 09:52
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 27 июля, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 61%, ветер северо-восточный 2-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 18-23 градуса. Ночью – плюс 7-12 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, порывы при грозах 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взошло в 4 часа 53 минуты, заход - в 21 час 9 минут. Долгота светового дня - 16 часов 15 минуты. Луна растущая, вторая четверть.

Сегодняшний день ничем примечательным в народном календаре не отмечен. Примечали, если капельки росы утром висят на кончиках листьев травы – жди дождя. Когда солнце светит днем как бы сквозь оболочку, то вскоре будет дождь. Сухая погода в этот день сулит хорошую осень.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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