В Челябинской область продолжается рост суточного числа подтвержденных случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 181 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 179). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро шестого ноября подтверждено 21 тысяча 323 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 130 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией 51 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 553 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 678 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 194 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 484 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч 50 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5006). За сутки добавилось 44 пациента. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.