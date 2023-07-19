В Челябинской области 19 июля – ливни, грозы, град

В четверг, 20 июля, в Челябинской области в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, местами грозы, в вечерние часы возможен град. Атмосферное давление существенно ниже нормы.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 25-27 градусов, по области - плюс 23-28 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, при грозах порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление на 13 единиц ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле умеренно возмущенное.

По народному календарю 20 июля - Авдотья Сеногнойка.

Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

Именины в этот день: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома.