В Челябинской области 20 сентября – ночные заморозки

В среду, 20 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью в восточных районах местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром - туманы. В отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – до плюс 13-18 градусов. В четверг температура воздуха начнет повышаться.

Ветер северный, северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба, что на четыре единицы выше нормы. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в семь часов 11 минут, зайдет в 18 часов 11 минут. Долгота светового дня – 11 часов. Луна растущая.

По народному календарю 20 сентября – Луков день.

В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.