В Челябинской области 31 августа – дожди и порывистый ветер

В четверг, 31 августа, в Челябинской области ожидается прохладная, сырая и ветреная погода, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер ночью северо-западный, северный, днём западной четверти 5-10 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 725 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 732 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц меньше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в пять часов 57 минут, заход – в 19 часов 50 минут. Долгота светового дня 13 часов 53 минуты. Суперлуние.

По народному календарю 31 августа - Флор и Лавр, Лошадиный праздник.

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая. Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна.