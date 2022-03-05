В Челябинской области 6 и 7 марта снегопады, метели и ночные морозы

В предстоящие выходные дни, шестого и седьмого марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления. В воскресенье - снег, ночью местами сильный, в отдельных районах метели, гололедные явления, местами сильные. В понедельник, седьмого марта, лишь местами будет идти снег, в Челябинске - преимущественно без осадков. В начале недели – резкое понижение температуры в ночные часы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на воскресенье, шестое марта, – минус 9-14 градусов, на юге области теплее – до минус четырех градусов. В ночь на понедельник мороз усилится – минус 19-24 градуса, при прояснении – до минус 29 градусов, в ночь на восьмое марта мороз будет еще крепче – минус 21-26 градусов, в горах и низинах – до минус 26-31 градусов.

В дневные часы шестого марта – минус 6-11 градусов, на юге области – до минус одного градуса, седьмого марта днем – минус 8-13 градусов.

Ветер шестого марта северный, северо-восточный 9-14 метров секунду, порывы 15-20 метров секунду, местами до 25 метров секунду. Седьмого марта обещают северо-западный ветер 5-10 метров секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, предстоящей ночью оно понизится до 715 миллиметров ртутного столба, в воскресенье днем повысится до 723 миллиметров ртутного столба, в понедельник еще подрастет и достигнет 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы почти на 10 единиц. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю шестого марта – Тимофей Весновей.

В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей - уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе. Если день выдавался погожим - такой же должна была быть и вся весна. Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре - к холодной весне, при восточном - к теплой и сухой, при южном - просто к теплой.

Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

Именины в этот день: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Седьмого марта по народному календарю – Маврикиев день.

В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки - к счастливому году».

В день Маврикия крестьяне начинали вывозить в поля навоз, старались запахивать его, когда Луна находится в последней четверти. В этот день готовили традиционное блюдо – «черную уху». Она считалась едой бедняков, поскольку ее варили не из элитных сортов рыб – карася, карпа, леща, красноперки. В нее добавляли оставшиеся в запасах коренья и соленые огурцы. Прикуской к черной ухе подавали пирожки-расстегаи с рыбной начинкой.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.